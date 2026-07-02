Glazbeni servisi u 2026. godini - Velika trojka za dnevni boravak

Otkako je i Spotify prešao na lossless, kvaliteta zvuka više nije razlog za zaobilaženje streaminga, nego tek jedna od stavki po kojima se Spotify, Tidal i Apple Music bore za mjesto u vašem dnevnom boravku. Kakav je omjer njihovih snaga u 2026. godini i je li svejedno koji odaberemo?

Glazbu danas gotovo nitko više ne posjeduje. Police s CD-ovima i pločama ostale su, u najboljem slučaju, kolekcionarski kutak dnevnog boravka, na koji se sa sjetom povremeno osvrnemo. Glazbu sada dobivamo na nemjerljivo praktičniji način, "iz oblaka" – putem servisa za streaming. Za vlasnike ozbiljnijih hi-fi sustava to je dugo bila tek nužna kompromisna opcija – praktična, ali zvučno osakaćena, jer se glazba isporučivala u lossy formatima, kod kojih se dio informacija o zapisu nepovratno odbacuje kako bi datoteka bila manja, a stream pouzdaniji.

Ta se zamjerka u međuvremenu istopila te danas živi još jedino u glavama najzadrtijih. Lossless i hi-res reprodukcija, donedavno rezervirana za nišne servise i one koji su za takvo što bili spremni dodatno platiti, postala je norma, a tijekom 2025. konačno joj se priklonio i Spotify, posljednji veliki igrač koji je prkosio. Najveći danas glazbu isporučuju u FLAC-u ili ALAC-u, s gornjom granicom koja kod najboljih servisa doseže 24-bit/192 kHz, što je više nego dovoljno da se i najistančenije uho prestane žaliti. Kvaliteta zvuka, ukratko, više nije razlog zbog kojeg biste streaming zaobišli, nego tek jedna od stavki po kojima se postojeći servisi međusobno razlikuju.

Onih koji posjeduju glazbu koju slušaju danas je sve manje

Pritom valja ostati razuman. Glazba u lossless formatima svoju će vrijednost pokazati tek u paru s pristojnim lancem – kvalitetnim DAC-om, pojačalom i zvučnicima ili slušalicama – dok će preko jeftinih bubica ili Bluetootha, koji zvuk ionako iznova komprimira, razlika u odnosu na dobar lossy zapis ostati tek teoretska.

Jednom kad je lanac na mjestu, ostaje pitanje kako do njega dovesti zvuk, a da se usput ništa ne izgubi. Tu na scenu stupaju protokoli za bežičnu reprodukciju ugrađeni u same servise, Spotify Connect, Tidal Connect i Appleov AirPlay, uz mrežne streamere i pojačala koja ih podržavaju. Umjesto da glazbu "guramo" iz mobitela, biramo ciljani uređaj na koji se zapis isporučuje izravno s Interneta, dok mobitel postaje tek daljinski upravljač. To je način na koji zvuk u lossless obličju, dakle bez gubitaka, do zvučnika stiže netaknut, onakav kakvim ga je servis i poslao. Koliko dobro pojedini servis surađuje s opremom koju već imate u dnevnom boravku stoga nije nevažan detalj, nego nešto što vrijedi provjeriti prije plaćanja pretplate.

U igri je, uostalom, cijeli dom, a ne tek jedna prostorija. Sva tri servisa danas se uklapaju u multiroom sustave i bežične zvučnike, pa istu glazbu možemo slušati u više soba, sinkronizirano ili neovisno. Upravo se u toj neograničenoj dostupnosti krije najveći ustupak koji smo nesvjesno prihvatili: glazbu više ne posjedujemo, nego je iznajmljujemo, i ona ostaje naša tek dok uredno plaćamo mjesečnu pretplatu. Za većinu je to sasvim prihvatljiva pogodba, o kojoj se zapravo ni ne razmišlja, ali svejedno se radi o nečemu što valja imati na umu.

Glazbeni servisi danas nude sadržaje u kvaliteti od kakve više ne bježe ni okorjeli audiofili

Vrijedi znati i da nijedan od udarne trojice više ne skriva najbolju kvalitetu zvuka iza skupljih, posebnih pretplata, kako je to nekoć činio Tidal sa svojim danas zloglasnim formatom MQA. Lossless je u 2026. godini uključen u standardnu pretplatu, a probna razdoblja, u rasponu od mjesec do tri, dovoljno su darežljiva da ih sve tri bez žurbe iskušate na vlastitom sustavu prije nego što isučete kreditnu karticu. Što, iskreno, i preporučujemo, jer nijedan osvrt, pa ni ovaj, ne može zamijeniti ono što vaše uši čuju u vašem životnom prostoru.

Spotify, Tidal, Apple Music… postoji li među njima ikakva bitna razlika? Itekako. Katalozi su im danas otprilike izjednačeni – svi nude više od stotinu milijuna pjesama, pa puka brojka odavno nije argument za išta – no način na koji do te glazbe dolazimo nije ni približno isti. Negdje je tražilica briljantna, a drugdje frustrirajuća; jedan vas sustav preporuka ubije u pojam količinom ponuđenog sadržaja, a drugdje bivate vođeni pažljivo i odmjereno. Tu su, naposljetku, i pitanja koja nadilaze tehnologiju: koliko koji servis plaća glazbenicima i kome zapravo odlazi novac koji svakog mjeseca uredno uplaćujemo. Većini to nije bitno, ali svakako se radi o još jednoj točki distinkcije između najvećih glazbenih servisa na svijetu.

Za korisnika sa solidnim sustavom u dnevnom boravku izbor se, srećom, sveo na nekolicinu imena koja se uistinu isplati razmotriti. Spotify je najveći, najuniverzalnije podržan i tehnološki najzaokruženiji, ali i najkontroverzniji. Tidal se obraća audiofilima i onima kojima je vjernost zvuka iznad svega. Apple Music spaja vrhunsku kvalitetu zvuka, urednički dodir i gotovo bešavnu integraciju u Appleov svijet uređaja. Cijene su im, dodajmo, sve bliže jedna drugoj, pa presudu vjerojatno nećete donijeti prema cifri na računu. Ne možemo vam reći koji biste trebali odabrati za sebe, ali svakako se možemo (i hoćemo!) pozabaviti njihovim mogućnostima i razlikama, kako biste lakše odlučili sami.

Dvojica otpisanih

Primijetit ćete da u temi nedostaju dva poznata imena: YouTube Music i Deezer. Razlozi su, međutim, posve različiti.

YouTube Music otpada zbog same srži ove teme. On ostaje ograničen na kvalitetu koja je u najboljem slučaju 256 kbps (AAC, odnosno OPUS na webu), bez ijedne lossless ili hi-res opcije, pa mu u razgovoru o servisima s vrhunskom kvalitetom zvuka naprosto nije mjesto. Pridodajte tomu katalog izmiješan sa spotovima, obradama, koncertnim snimkama i korisničkim uploadima, te vezanost uz pretplatu YouTube Premium, jasno je da je riječ o servisu skrojenom za pozadinsko slušanje i (možda) otkrivanje nove glazbe, a ne za hranjenje kućnog hi-fi sustava.

Deezer je sasvim druga priča. Kvalitetom zapisa on itekako spada u priču o najboljim glazbenim servisima, budući da nudi lossless sadržaje u CD kvaliteti (16-bit/44,1 kHz). Izostavili smo ga ponajprije zbog sve manje (i još uvijek opadajuće) prisutnosti na našem tržištu, što ga čini marginalnim igračem u odnosu na udarnu trojku. K tomu, kvaliteta mu staje na CD razini, bez hi-res naslova preko 44,1 kHz, pa ni audiofilu ne nudi ništa što odabrana trojka već nema. Premda protiv Deezera nemamo ništa i stava smo kako se radi o sasvim solidnom glazbenom servisu, danas više nije nešto što bi prosječni domaći slušatelj ozbiljno razmatrao.

Pregled glazbenih servisa sutra započinjemo s najvećim od njih - moćnim, ali i kontroverznim Spotifyjem.