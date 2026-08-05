Hi-Fi vs. Head-Fi: Kako se vrhunski zvuk preselio u slušalice i ruksak

Doba u kojem je prosječan ljubitelj glazbe morao posjedovati masivan regal pun komponenata i veliku sobu završava. Zamjenjuje ga fleksibilniji i dostupniji audiofilski svijet u kojem vrhunski zvuk stane u ruksak ili na radni stol, dok zvučnički sustavi nastavljaju živjeti kao luksuzni arhitektonski interijer

Tržište visokokvalitetnog zvuka prolazi kroz duboku, tektonsku transformaciju. Segment masivnih kućnih sustava, koji podrazumijeva samostojeće tzv. floorstanding zvučnike, skupa masivna pojačala i prostorije namijenjene isključivo slušanju, ne nestaje, ali se ubrzano pretvara u specijaliziranu, luksuznu nišu.

Usporedno s time, segment osobnog zvuka, sada nova kategorija Head-Fi u koju spadaju slušalice, in-ear monitori i prateća prijenosna elektronika, bilježi eksplozivan rast potaknut urbanizacijom, tehnološkom demokratizacijom i korjenitom promjenom demografije slušatelja. Riječ je o pomaku koji ne mijenja samo tržišne brojke, nego i samu definiciju onoga što znači biti audiofil.

Tržišni podaci i rast: kamo zapravo ide novac?

Brojke jasno potvrđuju da hi-fi industrija ne propada, nego se kapital unutar nje dramatično presložio. Prema izvješćima vodećih agencija za istraživanje tržišta, Grand View Research i Future Market Insights (FMI), ukupno globalno tržište hi-fi sustava procjenjuje se na oko 16,63 milijarde dolara i raste umjereno, po stopi od oko 5,8 % godišnje. Taj rast, prema podacima analitičke kuće Dataintelo, međutim, nije ravnomjeran: najdinamičniji dio čini segment zvuka visoke rezolucije Hi-Res: oprema i usluge za reprodukciju zapisa boljih od CD kvalitete, od DAC-ova i certificiranih slušalica do streaming-servisa s lossless razinom, koji ubrzava po stopi od 9,6 % godišnje i sam već vrijedi gotovo 10 milijardi USD, ponajviše zahvaljujući mobilnim uređajima i bežičnim protokolima nove generacije. Još važniji podatak: na cjelokupnom potrošačkom tržištu zvučne opreme, slušalice i prateća oprema danas čine preko 38 % prodaje. Uređaj koji je desetljećima bio tek dodatak stereo liniji tako je postao njezin glavni proizvod.

Estalon

Na drugom kraju spektra, tradicionalni ultra-high-end segment, a to su sustavi čija cijena premašuje 100.000 dolara, u ozbiljnoj je silaznoj putanji. Brendovi poput kanadskog Verity Audija zatvorili su vrata, dok se drugi etablirani proizvođači iz najviše cjenovne klase (Wilson Audio, Magico, Focal ili Estelon) moraju boriti za znatno užu bazu kupaca nego prije samo jednoga desetljeća. Ti vodeći svjetski predstavnici kategorije cost-no-object zvučničke industrije drže cijene do pola mlijuna dolara.

Wilson Audio

Zašto se tržište okreće slušalicama

Pomak prema slušalicama nije prolazni trend, nego rezultat nekoliko paralelnih procesa. Prvi je čisto fizički i odnosi se na prostorna ograničenja. Veći dio mlađe i srednje generacije audiofila živi u stanovima ili dijeljenim prostorima. U takvim uvjetima masivni zvučnici generiraju akustičke probleme i sukobe sa susjedima. Slušalice nude ekvivalent privatnog, savršeno izoliranog akustičkog prostora, neovisnog o kvadraturi i debljini zidova.

U audiofilskoj zajednici dobro je poznato neslužbeno pravilo 10:1: da bi klasičan zvučnički sustav dosegnuo razinu vjernosti koju pružaju vrhunske slušalice, u pravilu mora koštati otprilike deset puta više. Razlog nije samo cijena samih zvučnika, nego skriveni troškovi oko njih. Sustav zvučnika od 10.000 eura zahtijeva još približno toliki iznos ulaganja u pojačala, kabele i akustičku obradu prostorije kako bi pružio svoj maksimum, a soba i tada ostaje varijabla koja boji zvuk. Nasuprot tome, vrhunske slušalice u vrijednosti od 1.000 do čak 4.000 eura (Focal, Sennheiser, HiFiMAN, Audeze, Dan Clark Audio, rumunjski Meze Elite je oko 4.000 eura), uparene s kvalitetnim DAC-om i pojačalom od 1.000 USD, dosežu razinu mikrodinamike, detalja i transparentnosti koja bez problema parira zvučničkim sustavima od 30.000 eura. Prednost je jednostavna: slušalice potpuno uklanjaju sobu jer se ne vežu ni za koju prostoriju posebno.

Model Expanse, cijena 4,499.99 dolara Dan Wilson

Chi-Fi: tehnološka demokratizacija

Pojavom kineskih proizvođača poput FiiO-a, Toppinga, Moondropa i Cayina, te high-end brendova kao što su SMSL, Gustard i Denafrips, granica ulaska u vrhunski zvuk drastično je spuštena. Ti brendovi nude referentne uređaje i iznimne performanse po cijeni od nekoliko stotina, a ponekad i tek desetak dolara. Mlađa generacija time dobiva pristup studijskom zvuku bez dubokog džepa; uz to, radi se o desktop postavama uz računalo umjesto klasičnih sustava za dnevni boravak.

ERATO R-2R DAC Denafrips

Prijenosni "dongle" DAC-ovi i bežični Hi-Res

Između pametnog telefona i stacionarnih sustava stvorila se iznimno popularna međukategorija: dongle DAC-ovi, maleni pretvarači s pojačalom koji se spajaju na USB-C priključak mobitela (AudioQuest DragonFly, iFi, Questyle ili FiiO). Uz paralelni razvoj bežičnih kodeka visoke propusnosti LDAC, aptX Lossless , te rane primjene Ultra-Wideband tehnologije, bežični i prijenosni zvuk više ne zahtijeva kompromis u kvaliteti. Ono što je donedavno bilo rezervirano za kabelske veze, danas sve češće putuje zrakom.

M15C Questyle

Masivni sustav nije mrtav, nego se transformira

Klasični hi-fi ne umire, nego redefinira svoju ulogu. Ekstremno skupi sustavi sve se više kupuju poput superautomobila, kao statusni predmeti za najbogatiji sloj kupaca i dio ekskluzivne unutarnje arhitekture stanovanja. Ipak, nesto se mijenja, umjesto teških tornjeva opreme i šume kabela, tržište prihvaća aktivne bežične zvučnike poput KEF LS60 ili Bang & Olufsena.

Klasične CD reproduktore i odvojena pretpojačala zamijenili su mrežni streameri s velikim zaslonima osjetljivima na dodir : Eversolo, HiFi ROSE, Wiim, koji u samo jednoj kutiji objedinjuju DAC, reprodukciju s platformi poput Tidala i Qobuza te Roon integraciju. Vinilne ploče, s druge strane, ostaju ključan analogni doživljaj. Fizički ritual stavljanja igle na ploču nudi taktilan i svjestan doživljaj slušanja koji digitalni formati i slušalice ne mogu u potpunosti replicirati a najmlađa ga generacija teško i razumije.

Eversolo

Smjena generacija

Vinil i klasično tržište masivnih zvučničkih sustava u velikoj se mjeri oslanjaju na demografiju baby-boomera. Kako ta populacija stari, dolazi do zasićenja sekundarnog tržišta rabljene masivne opreme, dok mlađe generacije nemaju ni prostora ni želje za preuzimanjem takvih sustava. Već se sada nazire ponuda rabljenih tornjeva po vrlo niskim cijenama. Na primjer, Bowers & Wilkins 801 & 802 Matrix koji su izvorno koštali do 6.000 eura, što prilagođeno inflaciji danas iznosi preko 10.000, mogu se danas kupiti za 1.200 eura.

Druga je tema odnos društvenog i individualnog doživljaja, koji također razdvaja generacije. Stariji još uvijek preferiraju zvučničke sustave kao jedini medij koji slušanje glazbe pretvara u društveni događaj. Slušalice su, s druge strane, po svojoj prirodi usamljenički hobi. Iako pružaju neusporedivu intimnost s glazbom, dio zajednice u tome vidi gubitak kulturne i kolektivne dimenzije slušanja.