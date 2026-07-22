Posveta kaseti, ili zašto i dalje premotavati olovkom Dark Side of the Moon

Postoji trenutak koji cijela jedna generacija pamti i zna objasniti: olovka ili prst zavučen u zupčanik kasete, umjesto motorčića, polagano namatanje trake natrag na početak pjesme koju se htjelo čuti još jednom. Sad će se to moći ponoviti s legendarnim albumom Dark Side of the Moon

Ivan Podnar srijeda, 22. srpnja 2026. u 08:55
📷 We Are Rewind
We Are Rewind

Iako kaseta zvuči lošije od svega što danas stane u dlan i slušalice, šumi ondje gdje bi trebala šutjeti i gubi visoke tonove baš na mjestima gdje ih pjesma najviše treba, mnogi će htjeti kupiti limitiranu Pink Floyd verziju kasetofona, uz koju stiže remasterirani Dark Side of the Moon u ograničenoj količini od 3000 komada u izdaanju francuske kompanije WE ARE REWIND. Izdanje iz 1973. dobilo je novi remaster prilagođen kvalitetnoj reprodukciji na kaseti koja je dostupna isključivo kao dio box seta i ne prodaje se zasebno.

Ritual, a ne specifikacija

Analogni zvuk nikada nije pobijedio na tehničkim specifikacijama jer je riječ o ritualu. Album na kaseti nije se moglo preskakati bez posljedica, nije se lako dolazilo do jedanaeste sekunde treće pjesme i upravo je ta nemogućnost proizvela naviku koja se danas čini gotovo egzotičnom: slušanje strane od početka do kraja, onim redom kojim je autor to zamislio. Dark Side of the Moon nije slučajno postao jedan od najprodavanijih kasetnih albuma svih vremena. To je album u kojem otkucaji srca na početku imaju smisla tek kad se čuje kako se vraćaju na kraju. Kaseta je taj album štitila od nestrpljivosti koja je mogla uništiti svu umjetničku viziju benda.

Nakamichi na polici

Bubnjar Pink Floyda Nick Mason u najavi je izjavio kako i dalje gaji naklonost prema kaseti. "Doista je bila velik proboj, ne samo sa Sonyjevim Walkmanom nego i s nekim skupljim rekorderima", rekao je Mason, dodavši da mu Nakamichi i dalje stoji na polici te da se veseli isprobavanju s novom kasetom.

📷 We Are Rewind
We Are Rewind

Što donosi novi WE-001

Tvrtka We Are Rewind, specijalizirana za retro audioopremu, stoji iza limitirane Pink Floydove inačice. Sam uređaj nadograđuje njezin model WE-001 i spaja dizajn inspiriran Walkmanom s modernijim funkcijama. Među njima su Bluetooth 5.1 za bežično slušanje, punjiva baterija s trajenjem od dvanaest sati reprodukcije, ugrađeno pojačalo za slušalice prilagođeno kasetnom zvuku te line-in snimanje za izradu vlastitih miks-kaseta. Paket zaokružuju izlaz za slušalice od 3,5 mm i aluminijsko kućište. Proizvođač navodi i poboljšani frekvencijski odziv od 30 Hz do 14,5 kHz (±3 dB) radi kvalitetnije reprodukcije. Cijena kompleta je 199 dolara.

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