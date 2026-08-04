Spotify prvi put premašio 300 milijuna pretplatnika

Granica od 300 milijuna pretplatnika pala je prvi put u povijesti glazbenog streaminga, a za to je, očekivano, zaslužan - Spotify

Spotify je postao prvi glazbeni streaming servis koji je premašio granicu od 300 milijuna Premium pretplatnika, objavila je tvrtka predstavljajući poslovne rezultate za drugi kvartal 2026. godine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj korisnika koji plaćaju pretplatu porastao je za devet posto.

Uz rast broja pretplatnika, Spotify je zabilježio i nastavak snažnog poslovnog rasta. Broj mjesečno aktivnih korisnika povećan je za 12 posto na 777 milijuna, dok su prihodi porasli za 14 posto, na 4,8 milijardi eura. Tvrtka je pritom ostvarila rekordnu bruto maržu od 33,4 posto te operativnu dobit od 655 milijuna eura.

"Dosegnuli smo razmjere kakve je kroz povijest ostvario vrlo mali broj tvrtki. Imamo zdravo poslovanje koje nastavlja rasti te prilike koje jedino mi možemo iskoristiti. Spotify je dio cijelog vašeg dana, od putovanja na posao, vježbanja, učenja i igranja videoigara do obiteljskog stola i odlaska na spavanje. Na našoj razini to je rijetkost. Naša pozicija daje nam prostor za razvoj onoliko širok koliko to naši korisnici žele", priopćio je suizvršni direktor Spotifya, Alex Norström.

Osim toga, Spotify se pohvalio da nastavlja širiti ponudu novih značajki kako bi dodatno povećao angažman korisnika. Među novitetima su personalizirani audio sadržaj Personal Podcasts, desktop aplikacija Studio by Spotify Labs, proširenje AI DJ-a na četiri nova jezika, glasovna komunikacija sa Spotifyjem unutar aplikacije te novi Running Mode, koji korisnicima prilagođava glazbu tijekom trčanja.

Tvrtka je također najavila proširenje ponude audioknjiga kroz nove pakete Audiobooks+, dok je program Reserved by Spotify, koji najvjernijim obožavateljima omogućuje raniji pristup ulaznicama za koncerte, od pokretanja u SAD-u već rezervirao gotovo 100.000 ulaznica.