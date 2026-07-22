Sud blokirao spajanje HBO Maxa i Paramounta+

Planirano spajanje dviju velikih streaming platformi, vrijedno 110,9 milijardi dolara, naišlo je na ozbiljnu prepreku. Američki savezni sudac izdao je privremenu zabranu, dovodeći u pitanje stvaranje novog medijskog diva

Magnet.hr srijeda, 22. srpnja 2026. u 07:50
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Čini se da od planiranog mega-spajanja dviju velikih streaming platformi, HBO Maxa i Paramounta+, zasad neće biti ništa. Ambiciozni plan, koji bi stvorio jednog od najvećih igrača na globalnom medijskom tržištu, privremeno je zaustavljen odlukom američkog saveznog suda, što cijelu transakciju dovodi u stanje neizvjesnosti i otvara niz pitanja o budućnosti streaming industrije.

Ambiciozan plan za novog streaming diva

Dogovor o spajanju prvi put je najavljen u veljači ove godine, kada je kompanija Paramount Skydance objavila konačni sporazum o preuzimanju Warner Bros. Discoveryja za vrtoglavih 110,9 milijardi dolara. Glavni cilj ovog poslovnog manevra bio je stvaranje streaming giganta koji bi se mogao ravnopravno natjecati s liderima na tržištu, Netflixom i Disneyem. Spajanjem platformi Max (bivši HBO Max) i Paramount+ nastala bi jedinstvena usluga s kombiniranom bazom od preko dvjesto milijuna pretplatnika i impresivnom bibliotekom sadržaja koja uključuje blockbuster franšize poput Harryja Pottera i Top Guna, kao i prestižne serije s potpisom HBO-a.

Iako izvršni direktori Paramounta nisu otkrili detalje o mogućoj cijeni ili imenu nove, objedinjene usluge, izvršni direktor David Ellison naglasio je kako ne namjerava narušiti ugled HBO-a. Prema planovima, HBO bi najvjerojatnije postao podbrend unutar veće, zajedničke platforme. Ovaj potez odražava šire trendove u industriji, koja se nakon godina agresivnog lova na pretplatnike sada sve više fokusira na profitabilnost, smanjenje troškova i konsolidaciju tržišta.

Neočekivana sudska blokada

Međutim, planovi su naišli na otpor. Gledatelji su od početka izražavali zabrinutost da bi spajanje smanjilo tržišnu konkurenciju, što bi u konačnici dovelo do viših cijena i manjeg izbora sadržaja. S tom se ocjenom složila i koalicija od 12 američkih državnih odvjetnika, predvođena Kalifornijom, koja je zatražila od saveznog suda uvođenje privremene zabrane transakcije.

Njihovom je zahtjevu udovoljeno. Sutkinja američkog okružnog suda Araceli Martínez-Olguín izdala je privremenu zabranu koja Paramountu brani dovršetak transakcije. U svojoj odluci, sutkinja je navela da su države predstavile "uvjerljive dokaze da će kombinirana tvrtka posjedovati značajan tržišni udio", što samo po sebi sugerira da bi spajanje vjerojatno prekršilo antimonopolske zakone.

Zabrana će biti na snazi 14 dana, tijekom kojih će se saslušati argumenti obiju strana, a ročište na kojem će se odlučivati o daljnjoj, potencijalno dužoj blokadi, zakazano je za 3. kolovoz. Iz Paramounta su poručili kako će "energično braniti transakciju", tvrdeći da je ona "zakonita, pro-konkurentska i da će koristiti potrošačima, autorima, radnicima i cijeloj industriji zabave".

Čak i ako Paramount prevlada u ovom pravnom sporu, to nije kraj preprekama. Plan spajanja također pomno prate i regulatorna tijela Europske unije i vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Dodatni pritisak stvara i sindikat američkih scenarista (Writers Guild of America), koji je podnio vlastitu antimonopolsku tužbu, tvrdeći da bi spajanje rezultiralo manjim brojem radnih mjesta i nižim plaćama za autore.

 

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