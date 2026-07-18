Petnaest minuta protiv trideset: FIFA-in show razvlači poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva?

Poluvrijeme finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine na stadionu koji FIFA službeno naziva New York New Jersey Stadium, trajat će dulje od petnaest minuta. To je u petak javio Reuters, pozivajući se na izvore iz televizijskih krugova. Postavljanje pozornice za jedanaestominutni nastup trebalo bi trajati oko sedam minuta, a koliko traje demontaža i čišćenje travnjaka prije nastavka utakmice, izvori nisu znali reći. FIFA se nije odazvala na upit Reutersa o trajanju stanke ni o tome kako će show biti usklađen s propisima.

Što pravilo kaže

IFAB-ovo Pravilo 7 propisuje da igrači imaju pravo na poluvrijeme koje ne prelazi petnaest minuta. Isti članak dodaje da pravila natjecanja moraju odrediti trajanje stanke i da se ono može mijenjati samo uz dopuštenje suca. Petnaest minuta je, dakle, maksimum, a ne propisano trajanje, i granica postoji od izmjene pravila 1995. godine. FIFA-ini propisi za Svjetsko prvenstvo navode da se utakmice igraju u skladu s Pravilima igre.

Rizik od hlađenja mišića i ozljeda

Zagrijani mišić razvija veću snagu i lakše podnosi opterećenje, pa svaka dodatna minuta sjedenja podiže rizik od ozljede u prvim minutama nastavka. To potvrđuju i mjerenja pasivnog poluvremena, koja pokazuju slabiji sprint i skok nakon odmora bez ponovnog zagrijavanja. Fiziolozi upozoravaju da će produljena stanka taj pad dodatno naglasiti, uz napomenu da bi standardnih petnaest minuta bilo dovoljno za sve što igračima treba.

Tri brojke u optjecaju

Službene brojke o duljini poluvremena nema. The Athletic piše da FIFA računa na dvadesetak minuta uz nastup od jedanaest. The Telegraph javlja da TV stanice već planiraju blok od trideset minuta, koji uz nastup pokriva montažu, demontažu i televizijsku analizu. Forbes navodi raspon od dvadeset do trideset minuta, ovisno o tome koliko show bude trebao, uz procjenu da će sam nastup početi oko 15:50 po istočnom američkom vremenu. Trideset minuta bilo bi najdulje poluvrijeme u povijesti finala Svjetskih prvenstava.

Praksa produljenja nije nova

CONMEBOL je 2024. uveo prvi halftime show u povijesti Copa Amérike, s produljenom stankom, a nosila ga je upravo Shakira, koja nastupa i u nedjelju. Lani je na finalu Klupskog svjetskog prvenstva, također u režiji FIFA-e i Global Citizena, poluvrijeme produljeno na 24 minute, uz suglasnost suca Alireze Faghanija.

Tko nastupa?

U tih jedanaest minuta nastupaju Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber i dirigent Gustavo Dudamel, uz Burna Boya i PS22 Chorus, zbor učenika osnovne škole sa Staten Islanda, u pratnji Coldplaya. Prema više napisa, na pozornici će biti i likovi iz Ulice Sezam i Muppeti. Program kurira Chris Martin, a produkciju potpisuju Global Citizen, Live Nation i Done + Dusted.

Shakira Chris Corneo, Global Citizen, FIFA

Ceremonija zatvaranja prije posljednje utakmice

Sam show samo je dio dana. Vrata stadiona otvaraju se u jedanaest ujutro po lokalnom vremenu, a ceremonija zatvaranja, koju predvodi Post Malone uz pomoć Toma Cruisea i IShowSpeeda, počinje u 13:30, devedeset minuta prije početka utakmice. Ceremonija zatvaranja prvenstva time se održava prije nego što je odigrana posljednja utakmica tog prvenstva.

Na ceremoniji nastupa i Robbie Williams, glazbeni ambasador FIFA-e i autor "Desirea", prve himne u povijesti organizacije, objavljene lani. Uz njega su Nicole Scherzinger, s kojom je pjesmu izveo na ždrijebu u Washingtonu, i Laura Pausini, zadužena za španjolski dio. Američku himnu prije prve lopte izvodi Jennifer Hudson. Repertoar je uglavnom naručen za tu prigodu. Shakira i Burna Boy na poluvremenu izvode "Dai Dai", službenu pjesmu prvenstva, a Madonnina "Read My Lips" nalazi se na službenom albumu turnira.

Dolar po ulaznici za obrazovanje

Prihod od događaja ide u FIFA Global Citizen Education Fund, inicijativu koja prikuplja sto milijuna dolara za pristup obrazovanju i sportskim programima za djecu, po jedan dolar od svake ulaznice prodane tijekom prvenstva. Dosad je skupljeno nešto više od pedeset milijuna.

Cijene ulaznica potpuno su druga priča

FIFA je početkom prošlog tjedna na svojoj stranici za zakašnjele kupce imala gotovo tisuću i dvjesto ulaznica druge kategorije za finale po 7.380 dolara, šezdesetak mjesta u donjem dijelu u rasponu od 19.995 do 32.970 dolara te hospitality aranžmane po 32.500 i 34.500 dolara. Na preprodajnom tržištu same FIFA-e ulaznice su se toga dana nudile od 7.440 dolara naviše. Navijačima koji su išli preko nacionalnih saveza najjeftinije mjesto stajalo je oko 4.200 dolara, sedam puta više nego u Kataru 2022.

Model dinamičkog određivanja cijena, prvi put primijenjen na Svjetskom prvenstvu, FIFA je branila pozivanjem na izvanrednu potražnju i praksu sjevernoameričkog tržišta zabave.

Očekuje se povijesna gledanost

Finale u Kataru 2022. bilo je najgledanije u povijesti natjecanja, s prosječno 571 milijunom gledatelja uživo i preko 1,4 milijarde ljudi koji su odgledali barem jednu minutu, što se u javnim nastupima obično zaokružuje na 1,5 milijardi. Od finala u New Jerseyju očekuje se da tu brojku nadmaši.