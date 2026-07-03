Spotify izbrisao pola milijuna streamova hita nakon sumnjivih oklada na Kalshiju

Slučaj pokazuje što se događa kad tvrtka za klađenje gradi proizvod na metrici koju ne kontrolira. Kalshi trenutno nudi desetke oklada vezanih uz ljestvice Spotifyja i Billboarda

Spotify je uklonio više od 500.000 registriranih reprodukcija pjesme "Earrings" Malcolma Todda nakon što je utvrdio da su povezane s manipulacijom vezanom uz oklade na platformi za oklade Kalshi.

Pjesma je u nedjelju navečer preko noći zabilježila rast reprodukcija od oko 70 posto, čime se prvi put popela na prvo mjesto Spotifyjeve dnevne američke ljestvice. Prije toga tjednima se zadržavala unutar top pet. O iznenadnom rastu prvi su javili novinari Financial Timesa, a sumnju je pokrenuo trgovac Caleb Davies na Kalshiju, koji redovito analizira Spotifyjeve podatke o streamingu kako bi se kladio na ishode ljestvica. Zaključio je da statistička vjerojatnost takvog skoka iznosi otprilike jedan naprama 77 oktilijuna, broj s otprilike 29 nula.

Kockanje s tri milijuna dolara

Na platformi Kalshi korisnici ulažu novac na buduće ishode, uključujući koja će pjesma biti najslušanija na Spotifyju u SAD-u u danom mjesecu. Na tu je opkladu uloženo oko tri milijuna dolara, a tko je stavio ulog na "Earrings" prije skoka, mogao je zaraditi oko dvadeset puta uloženi iznos.

Ljestvice će se provjeravati

Spotify je u srijedu potvrdio da reprodukcije ne dolaze od stvarnih slušatelja te da za njih neće isplatiti tantijeme. Kompanija tvrdi da raspolaže naprednim sustavima za detekciju i sprječavanje manipulacije streamovima, no najavila je i dodatne provjere ljestvica prije objave.

Kalshi je priopćio da je u kontaktu sa Spotifyjem i da aktivno istražuje slučaj. Prema pisanju Wireda, platforma je unatoč sumnjama u prijevaru ipak isplatila opkladu vezanu uz rezultat, uz obrazloženje da postoje uvjerljivi razlozi zbog kojih je skok mogao biti organski. Spotify je zatražio od Kalshija i konkurentskog Polymarketa da uklone njegov logotip sa svojih stranica, čime naglašava da s njima nikada nije imao partnerski odnos.