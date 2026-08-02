"72 sata", komedija koju kritičari preziru, postala najgledaniji film na Netflixu u Hrvatskoj

Nova komedija Kevina Harta trenutačno dominira Netflixom, iako je porazne ocjene kritičara svrstavaju među najgore filmove godine. Negativna je kritika, a negativne su i recenzije gledatelja po društvenim mrežama - ali gledanost je odlična!

Magnet.hr nedjelja, 2. kolovoza 2026. u 09:30
📷 Netflix
Netflix

Filmska komedija "72 sata" s Kevinom Hartom u glavnoj ulozi dominira ljestvicama gledanosti na Netflixu, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. To je pomalo iznenađujuće jer film prati gotovo jednoglasna osuda kritičara, koji film opisuju kao bezidejan, predvidljiv i neoriginalan. Ali izgleda da publici u ovim vrelim danima baš paše plitka i za mozak nezahtjevna opuštajuća zabava, koliko god bila neoriginalna (od naslova, pa na dalje).

Radnja prati Joea (Hart), uspješnog marketinškog stručnjaka u četrdesetima koji proživljava krizu identiteta. Nakon što mu mlađi kolega njegovu prezentaciju reklame za votku nazove "cringe", Joe shvaća da je izgubio doticaj s generacijom Z. Spas pronalazi u bizarnoj slučajnosti: greškom biva dodan u grupni chat dvadesetogodišnjaka koji planiraju momačku zabavu u Miamiju. U očajničkom pokušaju da "istraži tržište" i spasi karijeru, Joe se nepozvan pridružuje ekipi, financira njihov raskalašeni vikend, što ga uvlači u niz apsurdnih i opasnih situacija.

Ako je suditi prema recenzijama, scenarij koji potpisuju čak četiri autora nije uspio proizvesti dovoljno humora. Film trenutno drži poražavajućih 17 posto pozitivnih ocjena na stranici Rotten Tomatoes, svrstavajući se uz bok drugim Netflixovim promašajima. Kritičari ga nazivaju anemičnom kopijom klasika poput "Mamurluka", zamjerajući mu recikliranje već viđenih gegova, predvidljivu radnju i površne stereotipe o generacijskom jazu. Čini se da ni Hartova prepoznatljiva energična izvedba nije bila dovoljna da spasi film od onoga što mnogi vide kao još jedan isprazan projekt snimljen za popunjavanje ljetnog programa Netflixa.

Ipak, bilo bi nepravedno reći da baš svi dijele isto mišljenje. Neki recenzenti ističu da "72 sata" nikada nije ni pretendirao biti umjetničko djelo, već isključivo lagana, "isključi mozak" zabava. Pohvale su uglavnom usmjerene na kemiju između mlađe glumačke postave koju čine Marcello Hernández, Ben Marshall, Kam Patterson i Mason Gooding. Njihova dinamika unosi dašak svježine. U moru negativnih kritika, pronađeni su i trenuci "širokog, sirovog i često iskreno smiješnog humora", a mlađi komičari ocijenjeni su kao odlični partneri Hartu.

Na kraju, može se reći da "72 sata" predstavlja standardnu dvojbenu doživljajnost streaminga - za jedne je to klasičan primjer razočaravajućeg trenda u kojem kvantiteta nadjačava kvalitetu, dok je za druge upravo ono što traže: neobavezna lagana ljetna zabava. Gledatelji u Hrvatskoj su, čini se, jasno odabrali svoju stranu.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

JBL Stage zvučnici i AV receiveri na akciji -30%.

Iskoristi akciju!

Nova generacija JBL Stage zvučnika stvorena za ljubitelje kućnog kina i glazbe.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija