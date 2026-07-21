Anatomija kulta franšize Zla smrt i inventura grozote filma Spaljivanje

Ovo je tekst koji otkriva gotovo sve o filmu Zla smrt: Spaljivanje. Tko još nije sjeo u kino dvoranu da ga pogleda, a računa na iznenađenje, neka ne čita!

Čak i uz sve otkrivene detalje u ovom tekstu, ljubiteljima horora Inventura grozote filma Zla smrt: Spaljivanje ne bi trebala biti razlog da preskoče film, nego upravo suprotno: rijetko koji nastavak toliko doslovno ispunjava obećanje žanra.

Franšiza Zla smrt (Evil Dead) desetljećima slovi kao ona koja ne štedi krv. Najnoviji nastavak Zla smrt: Spaljivanje, redatelja Sébastiena Vaniceka tu ljestvicu morbidnosti podiže na posve novu razinu. Vanicek je najavio da želi film koji boli i to je obećanje isporučeno bez zadrške.

Razvoj franšize dijeli se na tri faze

Prva je era čistog užasa. Debitantski The Evil Dead (1981) bio je sirov, šokantan i lišen humora, s radnjom svedenom na preživljavanje u izoliranoj šumskoj kolibi. Ekstremne količine krvi izvedene praktičnim efektima šokirali su tadašnju cenzuru, a film je postao definicija splatter podžanra, horora kojem je težište na eksplicitnom, grafičkom prikazu nasilja, krvi i tjelesnog raspadanja. Ime dolazi od engleskog glagola koji označava prskanje, u ovom slučaju krvi.

Druga je era horor-komedije. Evil Dead II (1987) zapravo je poluremake i polunastavak koji uvodi slapstick, vrstu fizičke komike a Ash postaje ikona s motornom pilom umjesto ruke i kultnim jednorječnim doskočicama (Groovy). Army of Darkness (1992) otišao je korak dalje i odveo Asha u srednji vijek, pretvorivši serijal u mračnu akcijsku fantaziju.

Treća je moderna era sirovog nasilja. Nova generacija odbacuje humor i vraća se korijenima, čistom i izuzetno brutalnom užasu. Filmovi Fedea Álvareza (2013) i Leeja Cronina (2023) zamjenjuju Asha novim protagonistima (Mia, odnosno Beth) i vrhunskim efektima grade neke od najkrvavijih i najtraumatičnijih scena moderne kinematografije.

Luciane Buchanan Warner Bros. Pictures

Temeljni elementi mitologije Prvi je Knjiga mrtvih, Naturom Demonto odnosno Necronomicon Ex-Mortis, uvezana u ljudsku kožu i pisana krvlju. Ona je izvor svega zla, a čitanje odlomaka iz nje oslobađa drevni demonski entitet. Drugi su Deadites, zaposjednuti. Za razliku od klasičnih zombija, oni nisu bezumni žderači mozgova, nego zli demoni koji zaposjedaju žive i mrtve, zadržavaju sjećanja žrtve i koriste ih za psihološko mučenje, izrugivanje i sakaćenje preživjelih. Treće je kultno oružje. Motorna pila, montirana na ruku ili u funkciji eliminacije čudovišta i skraćena sačmarica, tzv. Boomstick, postale su univerzalni simboli borbe protiv sila tame.

Souheila Yacoub Warner Bros. Pictures

Rangiranje smrti u Zla smrt: Spaljivanje

Portal Screen Rant je poredao svaku smrt u filmu prema kombinaciji grafičkog nasilja, emotivnog udara, okrutnosti i čiste neugode, uz jasnu ogradu: u obzir se uzimaju samo stvarne smrti, dok su likovi čija ljudska smrt nastupa isključivo kroz zaposjedanje, Edgar, Polly i Susan Price, izostavljeni. Popis se drži eksplicitnih ubojstava i ide od najblažeg prema najgorem.

10. Deadite Max proboden vrtnim škarama

Obiteljski pas Max nema izgleda. Nakon što Alice zapali kuću, već zaposjednuta životinja izvodi posljednji napad, a ona ga dokrajči vrtnim škarama.

9. Neimenovana djevojčica slomljenog vrata

Iz predhodnog Evil Dead Rise vraća se Ellie. Nakon što se pojavi u zrcalu unutar krematorija, materijalizira se iza žrtve, slomi joj vrat i razdere grlo.

8. Deadite Joseph proboden bodežom

Kad se Alice domogne tavana i pronađe bodež, zaposjednuti Joseph puže prema njoj izrugujući joj se smrću supruga. Ona uzvraća opetovanim ubodima, prvo u lice, a potom oštricom u srce.

7. Max proboden u glavu za stolom

Jedan od najmučnijih trenutaka stiže tijekom katastrofalne obiteljske večere. Kako tenzije rastu, Edgar bez najave zabija vilicu u bok pseće glave. Napad dolazi niotkuda i djeluje užasavajuće nepotrebno, i baš zato pogađa.

6. Will Price izgorio živ

Jedna od vizualno najupečatljivijih smrti. Nakon što Jessica izađe iz jezera, natprirodnom moći izazove eksploziju koja zapali Willov automobil, a on, zarobljen u kabini, gori živ dok ga ona promatra.

Hunter Doohan Warner Bros. Pictures

5. Mike rastrgan

Katkad je ono što se ne vidi jednako uznemirujuće kao ono što se vidi. Mike, radnik krematorija iz prvog čina, strada nakon oživljenog Deadite Willa. Nasilje se odvija uglavnom izvan kadra, uz jezive zvukove i krv koja šprica prostorom.

4. Jared rastrgan udicama

Uvodna scena odmah objavljuje da film ne namjerava blago uvoditi gledatelja u užas. Deadite Jessica napada Jareda s više najlonskih struna i zabija mu udice po licu, jedna ga posebno gadno zakači u oko, a potom ga razdire i, kako se implicira izvan kadra, prepolovi u struku.

3. Joseph Price smrtno ozlijeđen

Kad zaposjednutog Edgara puste natrag u kuću, situacija se brzo otme kontroli. Napad na Josepha nije osobito inventivan, ali je nemilosrdan: Edgar ga opetovano udara, baca u zidove i razbija o stropove zastrašujućom snagom.

2. Leo skuhan živ u jezeru

Jedno od najoriginalnijih ubojstava stiže gotovo odmah. Nakon što napadne ribiče, Jessica natprirodno zagrijava vodu oko Lea i skuha ga živog. Ubojstvo je kratko, ali prizor kože koja se guli s njegove ruke posebno je odvratan.

1. Deadite Susan dekapitirana

Aliceina borba sa Susan pretvara uski dimnjak u klaustrofobično bojište. Dok Susan nasrće, Alice uspijeva rotacijskom pilom odvojiti joj glavu. Velik dio same dekapitacije odvija se izvan kadra, s naglaskom na posljedicama više nego na samom činu, što je pomalo iznenađujuće za franšizu poznatu po uživanju u odsijecanju glava.