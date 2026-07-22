Backrooms: od YouTube kanala do velike zarade u kino dvoranama

Horor "Backrooms" nastao iz YouTube serijala o internetskoj legendi o beskrajnim, žutkastim hodnicima praznih uredskih prostora, s proračunom od oko deset milijuna dolara zaradio je preko 360 milijuna globalno i postao najprofitabilniji naslov u povijesti studija A24. Predložak je nastao na 4chanu i proširio se Redditom i TikTokom, a niska cijena izrade nije spriječila, nego omogućila ovakav rezultat.

Blender kao produkcijska kuća

Kane Parsons je karijeru počeo 2022. kao tinejdžer, stvarajuci kratke filmove u Blenderu, besplatnom alatu za 3D izradu. Serijal je snimao bez ekipe, dozvola i fizičkih ograničenja: cijela geografija scene postojala je kao renderirani prostor. Publika nije samo gledala, nego je razlagala teksture, gradila teoriju i širila materijal, čime je autor uspostavio izravan kanal prema gledatelju bez posrednika.

A24

A24 kao partner, ne studio

Studio A24 nije ponudio klasičnu produkciju, nego ulaganje u Parsonsov postojeći svijet. Film je snimljen za oko deset milijuna dolara. Glavne uloge nose Chiwetel Ejiofor kao vlasnik trgovine namještajem koji u vlastitom izložbenom prostoru pronalazi prolaz u drugu dimenziju i Renate Reinsve kao terapeutkinja koja kreće za njim nakon njegova nestanka. Parsons je zadržao redateljsku ulogu i prenio svoju raniju digitalnu viziju u kinematografsku produkciju.

Rekordni start i globalni raspored

"Backrooms" je u Sjedinjenim Državama izašao 29. svibnja i u prvom vikendu zaradio 81,4 milijuna dolara domaće te 118 milijuna dolara globalne zarade. Parsons je s dvadeset godina postao najmlađi redatelj s filmom na prvome mjestu u vikendu premijere, istoga je vikenda film otvoren u desecima inozemnih tržišta i zauzeo prvo mjesto u njih 42. Globalna zarada u sljedećim je tjednima prešla 360 milijuna dolara, čime je film postao najuspješniji naslov u povijesti studija.

A24

Everything Must Go je povratak u kina prije digitalnog izdanja

A24 je početkom srpnja vratio film u kina pod nazivom Backrooms: Everything Must Go Edition. Verzija traje dva sata i šest minuta i donosi oko šesnaest minuta novog materijala, ponajprije "kinematografski ekskluzivnu" scenu nakon odjavne špice i upravo ta verzija igra trenutno u Hrvatskoj. Naziv preuzima reklamni slogan iz trgovine namještajem u kojoj radnja počinje. Producenti su računali da će poklonici biti spremni kupiti drugu kartu zbog nove pozadinske mitologije svijeta.

Skraćivanjem razdoblja ekskluzivnog prikazivanja u kinima i dodatnom naplatom ekskluzivnog sadržaja u dvorani, A24 je iz istog filma izvukao dva odvojena ciklusa prihoda. Parsons je najavio širenje serijala kroz televizijsku seriju ili novi film.