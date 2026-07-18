Biografski film "Michael" prešao milijardu dolara, najavljen "Michael 2"

Zarada biografskog filma o Michaelu Jacksonu prešla je granicu od milijardu dolara globalno, čime je film postao prvi te vrste u povijesti koji je dosegnuo tu brojku. Očito ima dobrih razloga za nastavak

Prema podacima objavljenima ovog tjedna, film je zaradio 629,8 milijuna dolara na inozemnim tržištima i 371,8 milijuna dolara u Sjevernoj Americi, što ukupno iznosi 1,001 milijardu dolara.

Film je usput postao najgledaniji u povijesti producentske kuće Lionsgate, nadmašivši "The Hunger Games: Catching Fire" iz 2013. i njegovih 865 milijuna dolara. Nadmašio je i "Bohemian Rhapsody" (911 milijuna dolara) te "Oppenheimera" (975,8 milijuna dolara).

Kritika je zamjerila

Kritičari su filmu zamjerili sanitiziran prikaz Jacksonova života, prije svega izostavljanje optužbi za seksualno zlostavljanje djece koje su se pojavile u kasnijoj fazi njegove karijere. Prema izjavama iz studija, raniji nacrti scenarija sadržavali su reference na te optužbe, ali su uklonjene zbog pravnih klauzula. Film je usprkos negativnim recenzijama polučio gledanost, a sada se spominje i nastavak.

Nastavak u pripremi

Prvi film završava najavom nastavka, a Lionsgate je potvrdio da je "Michael 2" u razvoju. Predsjednik filmskog odjela Adam Fogelson izjavio je na kvartalnom sastanku s ulagačima da razgovori sa svim relevantnim stranama teku dobro. Snimanje bi moglo početi krajem 2026. ili tijekom 2027., ovisno o rasporedu redatelja Antoinea Fuque, koji je trenutačno vezan uz Netflixov projekt s Denzelom Washingtonom.

Fogelson je rekao da studio procjenjuje kako ima snimljenih 25 do 30 posto drugog filma iz prethodne produkcije, što bi trebalo smanjiti troškove, ali nije htio govoriti o budžetu. Originalno je film prelazio tri i pol sata, pa je producent morao mijenjati strukturu. Velik dio trećeg čina odbačen je nakon što su odvjetnici ostavštine uočili klauzulu iz ranije nagodbe koja zabranjuje prikazivanje Jordana Chandlera. Nastavak bi pokrivao kasnija razdoblja, albume "Dangerous" i "Invincible" te izgradnju Neverlanda. Fogelson je spominjao i nastup na Super Bowlu kao moguće težište.