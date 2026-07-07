'Dnevni boravak' je zarazan film nakon kojeg ne možemo sprati metalnu gadljivosti iz usta

Nakon smrti oca, mladi bračni par prima u dom staru maćehu zbog nasljedstva, nesvjestan da u kuću pušta fanatičnu manipulatoricu čija će okrutnost, laži i mržnja njihovu obiteljsku sreću pretvoriti u gotičku noćnu moru, sve do šokantnog raspleta

Mlada financijski nesituirana obitelj nakon traume prvorođenog mrtvog djeteta radosno čeka novu zdravu prinovu; ali muškarac nakon smrti svojega oca nevoljko pozove staru maćehu u svoj dom da bi im zauzvrat darovala izdašno nasljedstvo i situirala financije…

Nimalo nisu svjesni kakva im zla, osvetoljubiva i podmukla spodoba ulazi u život a koja će svojom radikalnom fanatičnom vjerom i perfidnim dijaboličnim potezima zagorčati svakodnevni život, unijeti sumornu mračnost u suodnose, zagaditi trenutke radosti, zamalo razoriti brak i razvući im živce do granica izdržljivosti.

Maćeha se osobito okrutno i toksično okomljuje na snahu koja je druge vjere i druge rase i nevoljko provodi dane u kući s plačljivom bebom i zahtjevnom staricom (dok muž izbiva zbog rada) - te je maćeha nastoji nasilno insceniranim ekscesima pred mužem istisnuti iz posinkova srca, glumeći starački očaj, posvemašnju nemoć, tjelesnu nepokretnost i ovisnost o njihovoj pomoći.

Zapravo maćeha zlurado i uporno gaji animozitet među supružnicima neprestanim iritantnim zanovijetanjem, lažnim pritužbama, prikrivenim licemjerjem, konstantnim zahtijevanjem obavljanja najgnjusnijih higijenskih obveza te lukavo skrojenim lažima.

Film je smješten u morbidan interijer kućevna zdanja iz viktorijanskoga doba koji maćeha „namješta“ svojim stilski nastranim namještajem, stvorivši pritom groteskno i gotički devijantno okruženje za jezivu atmosferu kojom će stara nemilice carevati i ucjenjivati par predbacujući im neposlušnost, nezahvalnost, nehumanost, okrutnost, nesavjesnost…

Nametnutu agoniju prekinut će neočekivanim činom netko od koga to najmanje očekujemo…

Netflix, The Front Room (2024), Dnevni boravak; horor drama