Kraj Hrastove ulice: kad se predgrađe otme iz vremena, kosilica postaje oružje

Znanstvenofantastični horor Kraj Hrastove ulice podsjetnik je da je razmak između uređenog američkog susjedstva i iskonske borbe za goli život tanji nego što se misli, otprilike jedan kozmički trzaj

Slijepe ulice američkih prigradskih naselja jedne su od čestih pozornica američkih filmova. Uredni travnjaci i tihe fasade desetljećima služe kao kulisa savršene sigurnosti. No u raznim se filmovima tu iznenada znaju pojaviti koljači, duhovi ili izvanzemaljci na kućnom pragu.

Slijepa ulica kao pozornica

Poltergeist (1982) postavio je predložak: tipsko naselje kao blistava fasada srednje klase sagrađena nad pokopanom prošlošću, grobljem. Fright Night (1985., nova verzija 2011.) igra na susjedsku uljudnost, pravilo da se svatko bavi svojim poslom zbog kojeg nitko ne vjeruje tinejdžeru koji upozorava da se u susjedstvo doselio vampir. The 'Burbs (1989) ulicu pretvara u arenu u kojoj dosada i mentalitet gomile eskaliraju čim se u zapuštenu kuću usele čudni susjedi. Disturbia (2007) istu blizinu okreće u panoptikon: tinejdžer u kućnom pritvoru pretvara kvart u nadzorno područje, a susjedske navike u napetost na život i smrt. Vivarium (2019) tradiciju dovodi do apsurda, mladi par zaglavi u beskrajnom naselju identičnih zelenih kuća, a slijepa ulica postaje nadrealni zatvor bez individualnosti.

Zajednička nit je jasna. U svim tim filmovima slijepa ulica nije pozadina nego zatvoreni ekosustav.

Warner Bros.

Kad se kvart otme iz vremena

Film koji upravo igra u kinima, Kraj Hrastove ulice, znanstvenofantastični horor preživljavanja redatelja Davida Roberta Mitchella, tu formulu okreće naglavce. Prijetnja ne ulazi u dom, već se cijeli kvart kozmičkim događajem iščupa iz predgrađa i baci u nepoznatu, prapovijesnu divljinu. Kad se kvart preseli u zonu grabežljivaca (apex predator), benzinske kosilice, aluminijske ljestve, kante za smeće i krovni nosači postaju barikade, oružje i sustavi obrane. Usiljeni susjedski osmijesi nestaju, stanovnici kreću preživljavati plemenskom logikom.

Warner Bros.

Odjek Jurassic Park i E.T.-ija

Iza filma ne stoje anonimna imena, producent je poznati J. J. Abrams, a roditelje obitelji Platt glume Anne Hathaway i Ewan McGregor. Studijski šefovi opisali su ga kao epizodu Zone sumraka u blockbuster formatu. A kako i ne bi, kad se poveže nostalgija osamdesetih i novo doba.

Premisa cijelog raseljenog kvarta, obiteljske dinamike i preživljavanja pred prapovijesnim prijetnjama vuče ravno na klasičnog Spielberga. Odjekuju Jurassic Park i E.T., filmovi koji su definirali obiteljsku sci-fi avanturu. Tome se dodaje logika zatočene skupine iz klasičnih filmova i moralna zamka iz serija poput Zone sumraka. Rezultat je moderna retro drama o preživljavanju.