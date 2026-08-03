Krv u vodi, kao svakog ljeta: film Mamac i sezona morskih pasa

Kako temperature rastu i publika kreće prema plažama, studiji i streaming platforme aktiviraju jedan od najpouzdanijih sezonskih rituala popularne subkulture: triler o morskom psu

Magnet.hr ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. u 06:00
📷 IFC/Redwire Pictures
IFC/Redwire Pictures

Ono što je 1975. započeo Steven Spielberg svojim „Raljama", prvim ljetnim blockbusterom koji je čitave generacije naučio strahu od peraje koja viri iz mora, u pola stoljeća preraslo je iz jednostavnog žanrovskog trika u godišnju kino-tradiciju poznatu pod neslužbenim imenom „sezona morskih pasa”.

Pola stoljeća nakon što je Spielbergov mehanički ubojica ušao u legendu ponajviše po tome što se kvario na setu, žanr se i dalje bori s istim problemom: kako pedeset godina staru grabežljivicu održati svježom.

Anatomija ljetne tjeskobe

Najnoviji odgovor stiže s trilerom Mamac (Chum) redatelja Jonathana Zucka, koji je istovremeno izašao u kina i na digitalne platforme. Spajanjem mediteranske prijetnje iz dubine i ljudske zloće na palubi, Mamac najavljuje ono što bi se moglo nazvati hibridnim trilerom o morskom psu.

Trajna snaga ljetnog filma o morskim psima počiva na situacijskoj blizini. Za razliku od zimskih slashera, smještenih u izolirane brvnare ili predgrađa, trileri o morskim psima ciljaju publiku usred njezine sezone odmora. Kad se na platnu gleda likove kako gaze vodu pod užarenim suncem, strah je neposredan, tjelesan i neugodno prepoznatljiv.

Tu psihološku napetost dodatno pojačava ljetni medijski raspored, od godišnjih televizijskih događaja poput Shark Weeka Discoveryja do streaming algoritama naviknutih da svakog srpnja i kolovoza na površinu izbace nautički horor. Podžanr živi od čiste, visokokonceptualne premise: raj koji prekida apsolutna ranjivost.

Prijetnja na dvije fronte

Mamac počinje kao razglednica. Mladenci (Alice Eve, koja je film i producirala, u ulozi Tine) na odredišnom vjenčanju na Malti pridružuju se prijateljima na jahti, a sunčani bijeg preko Mediterana ubrzo se pretvara u borbu za preživljavanje. Skupina shvaća da je zarobljena između dviju smrtonosnih prijetnji: morskog psa koji kruži oko plovila i psihopatskog ubojice koji djeluje među njima.

Alice Eve 📷 IFC/Redwire Pictures
Alice Eve IFC/Redwire Pictures

Time se, u Zuckovoj režiji, temeljni sukob premješta s klasičnog „čovjek protiv prirode" na višefrontnu psihološku igru preživljavanja. Tradicionalni triler o morskom psu obično nasuka svoje likove na hrid, bovu ili u otvorenu vodu, suprotstavi ih jednoj grabežljivici i cijelu napetost gradi na izolaciji, kisiku i vremenu koje curi. Mamac radi drugačije. Prijetnja je dvostruka, pozornica je jahta, a prava drama nije nadmudrivanje životinjskog instinkta nego koja je opasnost u danom trenutku bliža.

Vizualno, sunčani noir

Stariji filmovi o čudovištima oslanjali su se na noćne prizore, olujno nebo i mutnu vodu da izgrade tjeskobu. Noviji naslovi rade suprotno: jarko dnevno svjetlo, kristalno modro more i besprijekoran luksuz. Taj se kontrast ponekad opisuje kao „sunčani noir".

Jim Klock 📷 IFC/Redwire Pictures
Jim Klock IFC/Redwire Pictures

U Mamcu mediteransko sunce obasjava bijele palube i tirkiznu vodu, pa se strava odvija na lokaciji koja izgleda kao stranica turističkog kataloga. Svjetlo je pritom funkcionalno: uklanja svako skrovište i napetost diže i likovima i gledatelju.

Ekonomska logika filma

Recenzenti su zamjerili jeftine efekte, labavi scenarij i dojam da je riječ o varijaciji na prošlogodišnji film Dangerous Animals, koji su isti spoj morskog psa i ljudskog grabežljivca izveli s više stila. Utoliko Mamac ne redefinira žanr nego potvrđuje njegovu ekonomsku logiku.

I dok publika svakog ljeta pouzdano pronalazi put natrag do vode, filmaši će jednako pouzdano pronaći novi način da mirnu razglednicu pretvore u borbu za goli život. To što će Mamac do sljedeće sezone biti zaboravljen ne mijenja ništa: sezona morskih pasa nikada nije ni ovisila o pojedinom filmu, nego o godišnjim odmorima i plažama.

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