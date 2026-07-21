Lockbox: Skriveno zlo - kako su podcasti postali novi holivudski inkubator za scenarije

Film Lockbox: Skriveno zlo, nadnaravni je horor koji prati priču o mračnim silama unutar izoliranog i zlokobnog prostora. Taj psihološki teror preuzet je iz istoimene epizode podcasta Knifepoint Horror

Magnet.hr utorak, 21. srpnja 2026. u 06:00
📷 Aura Entertainment
Aura Entertainment

U potrazi za sljedećim velikim filmskim ili televizijskim hitom, holivudski studiji već desetljećima prate dobro utabane staze: ekraniziraju se bestseler romani, stripovi, videoigre, pa čak i novinski članci. Međutim, u posljednjih nekoliko godina industrija zabave otkrila je novi, nevjerojatno bogat rudnik intelektualnog vlasništva: podcaste.

Lockbox: Skriveno zlo

Film Lockbox: Skriveno zlo, koji upravo igra u kinima, nastao je prema jednoj epizodi horor podcasta Knifepoint Horror, antologije koju od 2010. vodi Soren Narnia. Redatelj Daniel Stamm i scenarist Justin Yoffe pretočili su audio-priču u igrani film, a produkcija je već najavila i sljedeću ekranizaciju iz istog izvora, pod naslovom Fiona.

Film je priča o obitelji suočenoj s mračnim silama unutar izoliranog i zlokobnog prostora. Kada protagonist Winthrop Benson kojeg glumi Lou Taylor Pucci, pod utjecajem obiteljske traume i tajanstvenih okolnosti otvori staru, zaključanu kutiju, oslobađa se drevno, nevidljivo zlo koje prijeti uništenjem njegove obitelji, predvođene likom Ellen Hershbergen (Carla Gugino)

Masovni val adaptacija podcasta

Dok su žanrovi nadnaravnog užasa i psihološkog trilera, poput najnovijeg filma Lockbox: Skriveno zlo, probili led i pokazali kako se jeza s audio-trake uspješno seli na veliko platno, holivudski producenti brzo su shvatili da se pravi potencijal skriva daleko izvan granica horora. Danas svjedočimo masovnom valu adaptacija koje obuhvaćaju prestižne političke drame, visokobudžetne znanstveno-fantastične spektakle, obiteljske komedije i napete poslovne trilere.

Zašto baš podcasti?

Tradicionalni proces razvoja scenarija (tzv. development hell) često je dugotrajan i financijski rizičan. Podcasti, s druge strane, nude jedinstvenu prečicu. Oni studijima donose tri ključna elementa. Dokazanu i provjerenu priču, bilo da je riječ o istraživačkom novinarstvu (true crime) ili fiktivnoj audio-drami, priča je već strukturirana, likovi su razvijeni, a tempo je testiran na stvarnim slušateljima. Uz to donosi ugrađenu publiku, milijune preuzimanja i zajednicu koja projektu daje marketinšku prednost prije nego što je snimljen ijedan kadar. Naposljetku, audio-produkcija služi kao jeftin prototip: kvalitetna zvučna drama košta tek djelić budžeta televizijskog pilota, pa studio testira tržište uz minimalan trošak.

Ekranizacije izvan žanra strave

Da ovaj trend više nije rezerviran samo za streaming platforme, dokazuju ambiciozni projekti koji su svoj put pronašli izravno do kinodvorana. Hollywood je prepoznao da se u podcastima skrivaju slojevite ljudske priče, drame i crne komedije koje savršeno funkcioniraju na velikom platnu.

Kako audio-formati postaju cijenjeni kinematografski komadi, pokazuju filmovi snimljeni u suradnji s uglednim nezavisnim studijima poput A24. Film When You Finish Saving the World, u kojem glavne uloge tumače oskarovka Julianne Moore i zvijezda serije Čudne stvari (Stranger Things) Finn Wolfhard, režirao je glumac Jesse Eisenberg. Cijeli je projekt započeo kao originalna i iznimno hvaljena audio-drama razvijana za platformu Audible, da bi nakon toga bio pretočen u punokrvni igrani film koji je obišao svjetske festivale i kinodvorane.

Finn Wolfhard i Julianne Moore 📷 a24films
Finn Wolfhard i Julianne Moore a24films

U žanru crne komedije i bizarnih filmskih eksperimenata jedan od najranijih, danas već kultnih kinoprimjera ovog trenda je uvrnuti film Tusk redatelja Kevina Smitha. Cijeli koncept filma (o čovjeku koji biva zarobljen i kirurški pretvoren u morža) nastao je potpuno spontano tijekom jedne jedine epizode Smithova vlastitog podcasta SModcast. Smith i njegov suvoditelj doslovno su pred mikrofonima, kroz smijeh, skicirali scenarij i pitali publiku na Twitteru žele li vidjeti taj film u kinima, a masovan pozitivan odgovor rezultirao je hitom u kinodvoranama.

Nadolazeći kinoprojekti iz velikih studija

Da se u kinima sprema pravi val ovakvih adaptacija izvan horora, potvrđuje i najnoviji projekt studija Searchlight Pictures, pod okriljem Disneyja. Studio trenutno razvija veliku cjelovečernju komediju utemeljenu na hit-epizodi „Why didn't Chris and Dan get into Berghain?" iz popularnog istraživačko-društvenog podcasta Search Engine. Film će pratiti bizarne i duhovite avanture dvojice Amerikanaca koji putuju u Berlin kako bi ušli u najekskluzivniji i najtajanstveniji tehno klub na svijetu, a glavne uloge i scenarij potpisuju Bowen Yang i Matt Rogers.

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