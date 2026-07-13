Miguel Angel Blanco: 48 sati koji su promijenili Španjolsku

Emotivan i potresan dokumentarac o otmici Miguela Ángela Blanca, čije je ubojstvo izazvalo najveći građanski ustanak protiv ETA-e i postalo simbol španjolskog otpora terorizmu

Neopisivo potresan, dramatičan i kolektivno i subjektivno bolan dokumentarni film koji istražuje tragediju nedužnog vijećnika i lokalnog bubnjara kojeg je otela teroristička skupina ETA te postavila ultimatum vladi, obitelji i građanima da će taoca pogubiti ako se ne ispune njihovi zahtjevi u roku od 48 sati…

Tijekom tih 48 sati ultimatuma – iz sata u sat i mi gledatelji takoreći ne dišemo, nepodnošljivo strepimo, vidno paničarimo i gajimo nade; nadamo se pozitivnom razrješenju zajedno sa solidarnim i empatičnim građanima Španjolske koji su masovno izašli na ulice zazivajući Miguelovo oslobađanje i poštedu od egzekucije tog 29-godišnjeg nedužnog mladića.

Umjesto pokoravanja teroristima i realizacije njihova ultimatuma, građani diljem Španjolske strah od terorističke skupine ETA pretvaraju u cjelodržavni građanski otpor, u dirljivu ali i odlučnu povijesnu prekretnicu u načinu na koji se Španjolska nosila s terorističkim prijetnjama.

Otmica je u narodu izazvala neviđenu ogorčenost, nepodnošljivu kolektivnu tjeskobu, moćnu empatiju, glasan građanski krik; uslijedio je vehementan zahtjev i nacionalni krik za puštanjem na slobodu nedužnog vijećnika ali i uništenjem krvožedne ETA-e.

Nakon danonoćnih prosvjeda diljem Španjolske, agonijskih apela za puštanjem taoca, mučnih sati iščekivanja, bolnih vapaja putem medija, silnih intervencija na najvišim razinama vlasti, obiteljskim i inim molbama i nadama… istekom 48 sati Miguela nalaze s prostrijelnim ranama glave i on promptno biva zbrinut u bolnici ispred koje ga tišinom i jecajima podržavaju stotine tisuća ljudi… no on poživi nekoliko sati u komatoznu stanju i - umire…

Tim užasnim činom ETA je potaknula sveopći javni odjek nacionalnog prkosa i otpora španjolskih građana koji je rezultirao uništenjem te krvožedne baskijske skupine terorista.

Dijaboličnost otmičara ovim je činom iznjedrila konačan i moćan otpor teroristima u milijuna španjolskih građana koji su masovnim prosvjedima otvoreno iskazivali podršku vladinoj dosljednosti da ne pristane na ultimatum terorista da u roku od 48 sati prebace baskijske zatvorenike u zatvore blizu Baskije.

Ovaj dokumentarac kombinira arhivske snimke i svjedočanstva ključnih aktera tog vremena , detaljno rekonstruirajući događaje iz sata u sat koji su zauvijek promijenili društvenu klimu u Španjolskoj.

Miguelov bezdušni egzekutor dobio je nekoliko stotina godina zatvora za taj bezumni čin ali i za ostala zvjerstva (sedamdesetak pogubljenja nedužnih koje je ETA počinila pod njegovim dijaboličnim vodstvom).

I dan-danas taj krvnik trune u zatvoru, također i njegova partnerica te ostali ubojice iz zločinačkog udruženja.

Majka preminulog Miguela smogla je nadljudske snage i unatoč svoj svojoj boli jednom prilikom izjavila: „Ako je smrt mojega sina pomogla uništiti ETA-u, neka se i to dogodilo“.

Netflix, dokumentarni film, 2026.