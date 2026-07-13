Najnoviji Disneyjev hit Vaiana, u Europi ima novo ime zbog robnog žiga

Film spaja stvarne glumce s nekim od najnaprednijih tehnologija simulacije vode i robotske protetike koje su trenutačno dostupne u kinematografiji. Disneyjevi inženjeri iz filmskih 3D modela izgradili autonomne vodene robote

Igrane adaptacije animiranih klasika za Walt Disney Studios odavno nisu novost, no projekt igrane verzije filma Vaiana (izvorno Moana) privlači posebnu pozornost tehnološke i filmske industrije. Dok su prijašnji projekti poput Kralja lavova zapravo bili fotorealistična 3D animacija, nova Vaiana spaja stvarne glumce s nekim od najnaprednijih tehnologija simulacije vode i robotske protetike koje su trenutačno dostupne u kinematografiji.

Nova zvijezda i stari polubog

Glavnu ulogu hrabre polinezijske heroine, izabranu među 32.000 prijavljenih kandidatkinja na globalnoj audiciji, tumači 19-godišnja australska glumica samoanskog podrijetla Catherine Laga'aia. Uz nju, holivudska zvijezda Dwayne "The Rock" Johnson reprizira svoju ulogu poluboga Mauija, ovaj put ne samo glasovno, već u punom fizičkom izdanju na setu.

Dwayne Johnson kao Maui © 2026 Disney Enterprises, Inc.

Zašto Europa gleda "Vaianu", a ostatak svijeta “Moanu"

Za europske gledatelje i distributere jedno od najzanimljivijih netehničkih pitanja jest sama promjena imena franšize. Razlog nije kreativne prirode, već strogi korporativno-pravni algoritam. Naime, u velikom broju europskih zemalja, poput Španjolske, Francuske, Njemačke i Portugala, riječ "Moana" bila je unaprijed registrirana i zaštićena kao robni žig za različite kategorije proizvoda, uključujući kozmetiku i odjeću. Kako Disney pravno nije mogao preuzeti ekskluzivna prava na ime na europskom tlu, scenaristi i kreativni timovi morali su modificirati ime.

Odabrana je riječ Vaiana, koja vuče korijene iz tahićanskog jezika gdje "Vai" označava vodu, dok "Ana" označava špilju, čime je zadržano značenje i povezanost s oceanom. Ta je promjena stvorila golem posao za zvučne inženjere u postprodukciji. Budući da su animirani likovi u originalu usnama oblikovali slova "M" i "O", timovi za lokalizaciju i sinkronizaciju morali su prilagođavati rečenice i tekstove pjesama kako bi se izbjegao vizualni nesklad između pokreta usana i izgovorene riječi “Vaiana".

Pohod prema milijardi dolara prihoda

Financijska opravdanost ovog igranog projekta leži u velikom uspjehu franšize. Originalni animirani film iz 2016. godine ostvario je globalnu zaradu od 643,3 milijuna dolara, a dodatno se potvrdio na streaming servisima, gdje je godinama bio među najgledanijim naslovima na platformi Disney+. Animirani nastavak Moana 2 / Vaiana 2 iz 2024. godine, unatoč mješovitim kritikama i činjenici da je projekt prvotno razvijan kao serija za Disney+ prije nego što je hitno prerađen u kino-film, eksplodirao je na kinoblagajnama i ostvario globalni bruto prihod od čak 1,058 milijardi dolara. Igrani remake koristi upravo taj komercijalni uspjeh s proračunom koji premašuje standardne holivudske okvire kako bi se opravdala masivna digitalna postprodukcija. Procjenjuje se da je potrošeno oko 240 milijuna dolara.

Prijenos digitalnog dizajna u fizičku robotiku

Produkcija igranog filma uključuje nekoliko tehnoloških novosti koje nadilaze uobičajeno snimanje ispred zelenog chroma key ekrana. Umjesto statičnih setova, za potrebe snimanja scena na oceanu konstruirana su hidraulička i pneumatska postolja koja simuliraju kretanje valova u stvarnom vremenu. Catherine Laga'aia bila je tijekom snimanja izložena posebnim vodenim topovima koji sinkronizirano prate digitalnu simulaciju vjetra i oluje, kako bi tekućina reagirala prirodno na kožu i odjeću glumaca prije nego što se primijene CGI efekti.

© 2026 Disney Enterprises, Inc.

Usporedno s filmom, odjel Walt Disney Imagineering iskoristio je digitalne 3D modele iz franšize za razvoj stvarnih, autonomnih vodenih robota. Koristeći naprednu hidrofoil tehnologiju, na primjer, krila koja podižu trup plovila iznad vode radi smanjenja otpora, inženjeri su kreirali mehaničke replike mitskih bića iz filma koje se samostalno kreću i navigiraju kroz vodu, što predstavlja izravan prijenos digitalnog dizajna u fizičku robotiku.