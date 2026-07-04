Psihohoror Mumija gledatelje ostavlja ukopane u crvotočini prostora i vremena

Nova interpretacija Mumije donosi mračan nadnaravni horor o djevojčici koja se nakon osam godina nestanka vraća iz Egipta opsjednuta drevnim demonom. Napetost se gradi polako, a potom eksplodira u brutalnim prizorima i obiteljskom užasu

Prije gledanja filma gledateljima preporučujemo identično upozorenje liječnika dano Charlieju i Larissi (Katienim roditeljima) prije susreta s pronađenom kćeri: “Vrlo je važno da se pripremite za ono što ćete vidjeti”.

Mumija je odličan ovogodišnji nadnaravni hororac (s pokojom zamjerkom o pretjeranosti opetovanih brutaliteta) koji je napisao i režirao razvikani autor Lee Cronin (hit -film „Evil Dead“). Reinterpretacija franšize Mumija temeljena je na Nasmaranijcu, drevnom egipatskom demonu (kojeg doslovno utjelovljuje kći američkog novinara nestala u Egiptu) a koji opsjeda žrtve i terorizira „svoju“ četveročlanu obitelj te dijabolično razara njihove idilične odnose.

Glavne uloge tumače Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace i Verónica Falcón.

Lažna uljuljkanost u realitet – ustvari, nitko nije siguran

Film prati razdraganu obitelj koja poslovno boravi u Egiptu i čiji se životi u trenu naprasno promijene nagore: naime, osmogodišnja kći Katie nestaje u pustinji i o njoj nema ni traga ni glasa punih osam godina; a onda se iznenada iznakažena vraća kući. Radost je ukućana kratka vijeka - ubrzo postaje jasno da iza njezina povratka stoji nešto zlokobno, drevno, nedokučivo, krajnje uznemirujuće.

Slijedi surovo poigravanje s gledateljevim živcima, provjerom otpornosti želuca i strepećim očekivanjima. Pukotine u obiteljskim odnosima i gradacija prijeteće neizvjesnosti podmuklo se uvlače u svaki novi kadar. Rezultat je horor s brutalnim karakterom - film koji se gleda razrogačenih očiju, bez daha; s opipljivom panikom da nam ne promakne koji dragocjeni kadar. U ovoj se verziji Mumije redatelj oslanja na konstantnu nelagodu koja se gradi postupno i mučno: tek naznake, labirintski tragovi, carevanje tišine – a potom! hop! eksplozije strave!

Trenutačno najgledaniji film na HBO Max platformi, originalni naziv: The Mummy (2026)