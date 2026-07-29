Stiže biografski film o Snoop Doggu: Snoop u kina stiže u kolovozu 2027.

Universal Pictures službeno je potvrdio datum premijere filma o jednoj od najpoznatijih figura hip-hop scene. Ulogu legendarnog repera preuzet će zvijezda serije Outer Banks.

Universal Pictures objavio je da će biografski film o Snoop Doggu, jednostavno naslovljen Snoop, stići u svjetska kina 6. kolovoza 2027. godine. Universal je projekt opisao kao „definitivni biografski film o umjetniku, mogulu i ikoni gangsta repa". Riječ je o prvom filmskom ostvarenju koje izlazi u sklopu ugovora između Snoopove produkcijske kuće Death Row Pictures i medijskog giganta NBCUniversal Entertainment & Studios.

Tko stoji iza i ispred kamere?

Glavnu ulogu mladog Snoop Dogga, pravim imenom Calvin Cordozar Broadus Jr., utjelovit će Jonathan Daviss, glumac najpoznatiji po ulozi Popea u popularnoj Netflixovoj seriji Outer Banks. Režiju potpisuje Craig Brewer (Hustle & Flow, Dolemite Is My Name), koji je ujedno doradio scenarij nastao prema izvornom predlošku Joea Roberta Colea (Black Panther).

Među producentima filma nalaze se filmski veteran Brian Grazer, sam Snoop Dogg te predsjednica Death Row Picturesa Sara Ramaker. Film će u potpunosti koristiti originalni glazbeni katalog repera, a nadzor nad glazbom vodi Mike Knobloch, predsjednik odjela za glazbu u NBCUniversalu.

„Sada je moj red"

Inicijalni dogovor o filmu postignut je još 2022. godine, ubrzo nakon što je Snoop Dogg kupio kultnu diskografsku kuću Death Row Records u kojoj je započeo karijeru. Na ovogodišnjoj konferenciji CinemaCon Snoop se pojavio na pozornici zajedno s Jonathanom Davissom te najavio projekt publici i kolegama:

„Nakon što su moja braća ispričala svoju priču u filmu Straight Outta Compton, sada je došao red na mene." - izjavio je Snoop Dogg.

Biografski glazbeni filmovi u velikom zamahu

Universal Pictures već ima bogato iskustvo u ovom žanru. Godine 2015. izdao je hit o grupi N.W.A, Straight Outta Compton, koji je zaradio preko 200 milijuna dolara diljem svijeta, a 2002. stajao je iza kultne drame 8 Mile s Eminemom.

Najava filma Snoop dolazi u trenutku kada biografski glazbeni filmovi bilježe rekordne rezultate na blagajnama, što sugerira da studiji polažu velike nade u priču o životu i karijeri glazbenika koji je prodao više od 35 milijuna albuma diljem svijeta.