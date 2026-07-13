Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (13.7. - 19.7.2026.)
U drugom smo tjednu srpnja - pogledajte svježu filmsku ponudu i glasajte u anketi!
Ovog nam mjeseca ne stiže pregršt novih naslova, no dolazi iščekivana Nolanova Odiseja, dok u strana kina stižu zanimljivi festivalski filmovi. Stiže i 10 svježih filmova na streaming platforme, a vi glasajte za svog favorita iz kino-ponude u anketi na dnu!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Odiseja (The Odyssey)
|drama
|16.7.
|2
|Lockbox: Skriveno zlo (The Lockbox)
|drama
|16.7.
|3
|Zla smrt: Spaljivanje (Evil Dead Burn)
|horor
|9.7.
|4
|Vaiana (Moana)
|obiteljski
|9.7.
|5
|Malci i čudovišta (Minions and Monsters)
|animirani
|2.7.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Only Beautiful Things to Look At
|drama
|u češkim kinima
|2
|Le Triangle d'or
|drama
|u francuskim kinima
|3
|Zondag de negenste
|drama
|u nizozemskim kinima
|4
|Comète
|drama
|u francuskim kinima
|5
|Kingdom 5 (Kingudamu Tamashî no Kessen)
|akcijski, drama
|u japanskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Mile End Kicks*
|romantična komedija
|Netflix
|2
|Marc by Sofia*
|dokumentarni, biografski
|HBO Max
|3
|Heartstopper Forever
|romantična drama
|Netflix
|4
|Jim Thorpe: Lit by Lightning*
|dokumentarni, biografski
|Netflix
|5
|23 000 Lives
|drama
|Netflix
|6
|Golden Kamuy – The Abashiri Prison Raid
|akcijski, pustolovni
|Netflix
|7
|Me Before Me
|drama
|Netflix
|8
|Desire
|drama, triler
|Netflix
|9
|Descendants: Wicked Wonderland
|mjuzikl, fantastični
|Disney+
|10
|Do Not Enter*
|horor, triler
|Prime Video
*dostupnost u RH nepotvrđena