Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (13.7. - 19.7.2026.)

U drugom smo tjednu srpnja - pogledajte svježu filmsku ponudu i glasajte u anketi!

Ovog nam mjeseca ne stiže pregršt novih naslova, no dolazi iščekivana Nolanova Odiseja, dok u strana kina stižu zanimljivi festivalski filmovi. Stiže i 10 svježih filmova na streaming platforme, a vi glasajte za svog favorita iz kino-ponude u anketi na dnu!

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Odiseja (The Odyssey) drama 16.7. 2 Lockbox: Skriveno zlo (The Lockbox) drama 16.7. 3 Zla smrt: Spaljivanje (Evil Dead Burn) horor 9.7. 4 Vaiana (Moana) obiteljski 9.7. 5 Malci i čudovišta (Minions and Monsters) animirani 2.7.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Only Beautiful Things to Look At drama u češkim kinima 2 Le Triangle d'or drama u francuskim kinima 3 Zondag de negenste drama u nizozemskim kinima 4 Comète drama u francuskim kinima 5 Kingdom 5 (Kingudamu Tamashî no Kessen) akcijski, drama u japanskim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna* # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Mile End Kicks* romantična komedija Netflix 2 Marc by Sofia* dokumentarni, biografski HBO Max 3 Heartstopper Forever romantična drama Netflix 4 Jim Thorpe: Lit by Lightning* dokumentarni, biografski Netflix 5 23 000 Lives drama Netflix 6 Golden Kamuy – The Abashiri Prison Raid akcijski, pustolovni Netflix 7 Me Before Me drama Netflix 8 Desire drama, triler Netflix 9 Descendants: Wicked Wonderland mjuzikl, fantastični Disney+ 10 Do Not Enter* horor, triler Prime Video

*dostupnost u RH nepotvrđena