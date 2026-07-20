Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (20.7. - 26.7.2026.)
Nakon provjere službenih rasporeda, donosimo vam friške novitete u kinima i na streaming platformama
Ovog tjedna u domaća kina pristižu čak četiri nova filma, uključivo s jednim hrvatskim, dok Nolanova Odiseja svakako stoji kao najgledaniji film među novitetima. U nastavku pogledajte i aktualne filmove u stranim kinima ovog tjedna, streaming novitete te glasajte za vlastitog favorita u anketi ispod!
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Odiseja (The Odyssey)
|drama
|16.7.
|2
|Koke
|drama
|23.7.
|3
|Njezin privatni pakao (Her Private Hell)
|horor, drama
|23.7.
|4
|Grad osvete (Motor City)
|akcija, triler
|23.7.
|5
|Tigrić Teo (The Lost Tiger)
|animirani
|23.7.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Cap Farewell
|drama
|u francuskim kinima
|2
|Selten wache ich träumend auf
|drama
|u njemačkim kinima
|3
|Dare Kasan to Asobo?
|horor
|u japanskim kinima
|4
|Kraken
|akcija, horor
|u njemačkim kinima
|5
|The Living Corpse
|horor
|u japanskim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|The Wild Robot*
|animirani
|Prime Video
|2
|Wicked: For Good*
|mjuzikl
|Netflix
|3
|Masters of the Universe
|akcijski
|Prime Video
|4
|A Toxic Love Story*
|dokumentarni
|Netflix
|5
|The Debt Collector
|akcijski
|Netflix
|6
|72 Hours
|komedija
|Netflix
|7
|The Truthers
|drama, triler
|Netflix
*dostupnost u RH nepotvrđena