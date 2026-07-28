Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (27.7. - 2.8.2026.)
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Odiseji se ovog tjedna u domaćim kinima priključuju dvije španjolske drame, superherojski blockbuster i jedan horor, u strana kina dolazi pobjednik u kategoriji Un Certain Regard filmskog festivala u Cannesu, a na streaming platforme pristiže sedam novih filmova.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Odiseja (The Odyssey)
|drama
|16.7.
|2
|Gorki Božić (Bitter Christmas)
|drama
|30.7.
|3
|Spider-Man: Novo doba (Spider-Man: Brand New Day)
|akcijski
|30.7.
|4
|Nedjelje (Los Domingos)
|drama
|30.7.
|5
|Mamac (Chum)
|horor
|30.7.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|La misteriosa mirada del flamenco
|vestern, drama
|u portugalskim kinima
|2
|Mala bèstia
|drama
|u španjolskim kinima
|3
|I Want Your Sex
|komedija, triler
|u američkim kinima
|4
|Kaisen Zenya
|drama
|u japanskim kinima
|5
|Above & Below
|akcijski
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|A Private Life
|triler, crna komedija
|Netflix
|2
|Primate
|horor, triler
|Prime Video
|3
|The Drama
|crna komedija
|HBO Max
|4
|The Devil Wears Prada 2
|komedija, drama
|Disney+
|5
|Time and Water
|dokumentarni
|Disney+
|6
|The Exorcism
|horor, triler
|Netflix
|7
|The Devil’s Mouth
|horor, triler
|Prime Video
*dostupnost u RH nepotvrđena