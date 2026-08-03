Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (3.8. - 9.8.2026.)
U nastavku izdvajamo najzanimljivije filmove tjedna, slažemo ih u tri liste i pitamo vas koji se naslov najviše isplate pogledati
Ovog tjedna dolazi nam manje filmskih noviteta nego inače. Na streaming platformama, primjerice, ovoga tjedna nema deset valjanih kandidata: Prime Video i Disney+ nude uglavnom serije i starije kataloške naslove, dok HBO Max nema novih premijera. U domaća kina stižu dva nova filma, a u strana kina dolaze tek tri obećavajuća naslova.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Odiseja (The Odyssey)
|drama
|16.7.
|2
|Izlaz iz igre (The Get Out)
|akcijski
|6.8.
|3
|Spider-Man: Novo doba (Spider-Man: Brand New Day)
|akcijski
|30.7.
|4
|Gorki Božić (Bitter Christmas)
|drama
|30.7.
|5
|Psići u ophodnji: Dino avantura (PAW Patrol: The Dino Movie)
|animirani
|6.8.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|Burû Rokku
|akcijski, sportska drama
|u japanskim kinima
|2
|La ventana abierta
|triler
|u španjolskim kinima
|3
|Greta e le favole vere
|komedija
|u talijanskim kinima
|4
|Ice Cream Man
|horor
|u britanskim kinima
|5
|Super Troopers 3
|komedija
|u američkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Big Chicken: A Fast Food Conspiracy
|dokumentarni
|Netflix
|2
|The Ribbon Hero
|animirani
|Netflix
|3
|Inside the Trustor Scandal
|dokumentarni
|Netflix
|4
|The Last House
|SF, horor
|Netflix
|5
|Five Nights at Freddy’s 2*
|horor
|Netflix
|6
|Operation Safed Sagar: The Highest Air Force Mission
|drama
|Netflix
*dostupnost u RH nepotvrđena