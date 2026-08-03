Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (3.8. - 9.8.2026.)

U nastavku izdvajamo najzanimljivije filmove tjedna, slažemo ih u tri liste i pitamo vas koji se naslov najviše isplate pogledati

Ovog tjedna dolazi nam manje filmskih noviteta nego inače. Na streaming platformama, primjerice, ovoga tjedna nema deset valjanih kandidata: Prime Video i Disney+ nude uglavnom serije i starije kataloške naslove, dok HBO Max nema novih premijera. U domaća kina stižu dva nova filma, a u strana kina dolaze tek tri obećavajuća naslova.

Aktualni filmovi u domaćim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PREMIJERA 1 Odiseja (The Odyssey) drama 16.7. 2 Izlaz iz igre (The Get Out) akcijski 6.8. 3 Spider-Man: Novo doba (Spider-Man: Brand New Day) akcijski 30.7. 4 Gorki Božić (Bitter Christmas) drama 30.7. 5 Psići u ophodnji: Dino avantura (PAW Patrol: The Dino Movie) animirani 6.8.



Aktualni filmovi u stranim kinima ovog tjedna # NASLOV ŽANR PRIKAZUJE SE 1 Burû Rokku akcijski, sportska drama u japanskim kinima 2 La ventana abierta triler u španjolskim kinima 3 Greta e le favole vere komedija u talijanskim kinima 4 Ice Cream Man horor u britanskim kinima 5 Super Troopers 3 komedija u američkim kinima



Novi filmovi na streaming platformama ovog tjedna # NASLOV ŽANR PLATFORMA 1 Big Chicken: A Fast Food Conspiracy dokumentarni Netflix 2 The Ribbon Hero animirani Netflix 3 Inside the Trustor Scandal dokumentarni Netflix 4 The Last House SF, horor Netflix 5 Five Nights at Freddy’s 2* horor Netflix 6 Operation Safed Sagar: The Highest Air Force Mission drama Netflix

*dostupnost u RH nepotvrđena