Što gledati ovaj tjedan: filmovi u kinima i na streaming platformama (6.7. - 12.7.2026.)
Novi tjedan, nove liste! Glasajte za film koji biste najradije pogledali u anketi na dnu članku
Ovog tjedna, za razliku od prošlog, pristižu tek dva nova filma u hrvatska kina. Ipak, u stranim kinima ima puno više novih naslova, a tu su i noviteti na streaming platformama.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PREMIJERA
|1
|Zla smrt: Spaljivanje (Evil Dead Burn)
|horor
|9.7.
|2
|Vaiana (Moana)
|obiteljski
|9.7.
|3
|Malci i čudovišta (Minions and Monsters)
|animirani
|2.7.
|4
|Bilo jednom u kinu (Once Upon a Time in Cinema)
|drama
|2.7.
|5
|Poziv (The Invite)
|komedija
|2.7.
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PRIKAZUJE SE
|1
|À voix basse
|drama
|u njemačkim i francuskim kinima
|2
|Vier minus drei
|drama
|u francuskim i njemačkim kinima
|3
|Virginia Woolf's Night & Day
|komedija
|u njemačkim kinima
|4
|La chaleur
|drama
|u francuskim kinima
|5
|Microstar
|komedija, drama
|u njemačkim kinima
|#
|NASLOV
|ŽANR
|PLATFORMA
|1
|Hamnet
|povijesna drama
|Netflix
|2
|The Long Walk
|triler, drama
|HBO Max
|3
|Nothing to Lose
|komedija, drama
|Netflix
|4
|Ikka
|drama, triler
|Netflix
|5
|Project Hail Mary
|SF
|APV
|6
|Lee Cronin’s The Mummy
|horor
|HBO Max
|7
|The Paradise Murders
|triler
|Netflix
*dostupnost u RH nepotvrđena