Zašto je Pedro Almodóvar najveći redatelj moderne Španjolske?

Malo redatelja u povijesti ima pridjev izveden iz vlastita imena. "Almodóvarovski" film prepoznaje se unutar prvih nekoliko kadrova. Lako je to provjeriti i u najnovijem filmu Gorki Božić, koji upravo igra u kinima

Estetika po kojoj je dobio pridjev lako se prepoznaje. Prvo je zasićeni technicolor, prepoznatljiva uporaba pop-art boja, a posebno emocionalno nabijenih primarnih crvenih tonova. Drugo je visoka melodrama: Almodóvar je uzimao motive tradicionalno smatrane "trash" registrom, od sapunica i holivudskih melodrama do krimića u noir maniri, i podizao ih na razinu autorskog filma. Treće je zvuk. Desetljeća suradnje sa skladateljem Albertom Iglesiasom iznjedrila su neke od najupečatljivijih orkestralnih motiva europske kinematografije.

Kroničar žena i marginaliziranih glasova

Još ‌davno, ‌dok ‌“inkluzivnost” nije bila izlizana parola i dio poslovnog rječnika, Almodóvar je svoju filmografiju vezao uz žene koje su istodobno složene, ranjive, pogrešive i neumoljivo snažne. Upravo su mu glumice poput Carmen Maure, Penélope Cruz, Rossy de Palme i Cecilije Roth postale zaštitna lica, njegove prepoznatljive muze.

GORKI BOŽIĆ (Amarga Navidad) Novi film Pedra Almodóvara, premijerno prikazan u glavnoj konkurenciji festivala u Cannesu, kroz dvije isprepletene priče vodi u svijet redatelja Raúla (Leonardo Sbaraglia), koji se hrve s dugotrajnom kreativnom blokadom i piše scenarij inspiriran ljudima iz vlastitog najintimnijeg kruga. U središtu te fikcije je Elsa (Bárbara Lennie), nekoć kultna redateljica koja je film zamijenila oglašavanjem, a koju Almodóvar gradi kao Raúlov zrcalni alter ego. No pravo se srce priče postupno pomiče prema Mónici, njegovoj asistentici od dvadeset godina. Vraćajući se autofikciji, redatelj otvara pitanje gdje prestaje inspiracija, a počinje prisvajanje tuđih života i koliko košta pretvoriti najbliže ljude u likove.

Isto ‌tako, ‌globalnoj ‌je publici približio LGBTQ+ priče, trans likove, seksualne radnice i netradicionalne obiteljske oblike, s puno empatije i dostojanstva, bez da ih ikad pretvori u tabu, kritiku ili šalu. Ono ‌po ‌čemu ‌se Almodóvar odvaja od nekih svojih suvremenika jest činjenica da je njegov opus s vremenom sazrijevao, a ipak je zadržao onu istu oštricu.

Leonardo Sbaraglia i Patrick Criado

Kritika njegovu filmografiju dijeli na tri faze

Prva je punk-farsa osamdesetih, urnebesne i drske komedije poput Žena na rubu živčanog sloma (1988). Druga je melodramatski vrhunac devedesetih i ranih dvijetisućitih, emotivno kompleksni filmovi poput Sve o mojoj majci, koji je osvojio Oscara za najbolji strani film, i Razgovaraj s njom, koji je Almodóvaru donio rijedak Oscar za najbolji originalni scenarij za film koji nije na engleskom jeziku. Treća je introspektivna kasna faza, autofikcijski i melankolični radovi poput Bol i slava (2019), Paralelne majke (2021) te The Room Next Door (2024), njegova prvog cjelovečernjeg filma na engleskom, nagrađenog Zlatnim lavom u Veneciji. Zajednička im je tema starenja, gubitka, sjećanja i samog čina stvaranja.

Bárbara Lennie i Milena Smit

Kako je jednom sažela glumica Rossy de Palma, Almodóvar je svoje duboko lokalne opsesije, tradiciju La Manche, katoličku krivnju, lokalni sleng i španjolsku pop-glazbu, pretvorio u univerzalno. Dokazao je da film ne mora slijediti holivudske standarde da bi osvojio globalnu publiku.