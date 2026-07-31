Novo izdanje Rubber Soula donosi neobjavljene snimke Beatlesa i skrivenu Lennonovu pjesmu

Više od pola stoljeća nakon raspada i nebrojenih reizdanja teško je povjerovati da u arhivi Beatlesa uopće ima još neobjavljenog materijala, no ispostavlja se da ima

Apple Corps i UMe za 2. listopada najavili su prošireno specijalno izdanje Rubber Soula, ključnog albuma iz 1965. koji se redovito svrstava među najvažnije ploče u povijesti popa.

"De-mixing", kao iz Jacksonovog dokumentarca

Album je dobio novi stereo miks te Dolby Atmos verziju, uz zadržani originalni mono miks i izvornu američku Capitolovu inačicu. Za novi stereo, izrađen izravno iz originalnih četverokanalnih master-vrpci, zaslužni su producent Giles Martin i inženjer Sam Okell, a zvuk je dodatno razdvojen pomoću "de-mixing" tehnologije koju je razvio tim Emilea de la Reya u studiju WingNut Films Petera Jacksona, a ista je metoda korištena i za dokumentarac Get Back.

Nedovršena Lennonova skica

Najviše će pozornosti privući sadržaj Super Deluxe kutija. One donose 24 rane studijske snimke, među kojima je 20 dosad neobjavljenih verzija i tri neobjavljena kućna demoa, uključujući rane inačice Day Trippera i We Can Work It Out. Pravi je biser Little Girl, nedovršena skica Johna Lennona, pjesma snimljena kod kuće 1965., za koju se dosad nije ni znalo ni nagađalo da postoji. Kao najavu, uz službenu objavu izašla je i Michelle (Take 1).

Reizdanje stiže u nizu formata

Standardni CD i LP, dvostruka Special Edition izdanja te Super Deluxe kutije od 4 CD-a odnosno 5 LP-a, s ukupno 68 pjesama. Tu je i Blu-ray s Dolby Atmos miksom, high-res stereom i promotivnim filmovima za Day Tripper i We Can Work It Out, kao i limitirane inačice na narančastom te zoetrope vinilu. Super Deluxe pakete prati i tvrdo ukoričena knjiga od 88 stranica s uvodom Paula McCartneyja i predgovorom sastavljenim od Lennonovih razmišljanja o albumu tijekom života. Cijene za sada stoje na 149 dolara za CD kutiju i 229 za vinilnu.

Rubber Soul snimljen je tijekom četiri tjedna u listopadu i studenom 1965., neposredno nakon rekordnog koncerta pred više od 55.000 ljudi na njujorškom Shea Stadiumu, u razdoblju kad su Beatlesi, oslobođeni koncertnih i drugih obveza, počeli ozbiljno širiti svoje kreativne granice.