Što slušati idući tjedan: novi albumi na streaming platformama

Petak kao dan objave novih albuma nije slučajnost nego pravilo. Zbog toga "idući tjedan" u glazbenom smislu praktički znači: objavljeno u petak

New Music Friday je globalni standard koji je glazbena industrija uvela u srpnju 2015. Do tada su se dani izlaska razlikovali od zemlje do zemlje: u Sjedinjenim Državama albumi su izlazili utorkom, u Ujedinjenom Kraljevstvu ponedjeljkom, u Njemačkoj petkom, a u Australiji ponedjeljkom. U doba streaminga takva je razjedinjenost postala problem, jer bi album objavljen u ponedjeljak na jednom tržištu procurio ili bio uvezen prije nego što petkom izađe drugdje, što je hranilo piratstvo.

Prelazak na jedinstven dan koordinirala je Međunarodna federacija fonografske industrije (IFPI): petak u 00:01 po lokalnom vremenu, na svim tržištima. Petak je prevagnuo dijelom zbog vikend kupnje i slušanja, a dijelom zato što se poklapa s obračunskim tjednima ljestvica, koji sada uglavnom teku od petka do četvrtka.

Zato petak kao dan objave nije slučajnost nego pravilo. Iznimke postoje, na primjer, iznenadne objave, deluxe izdanja i pokoja objava usred tjedna, ali standardno izdanje u 2026. gotovo po pravilu pada u petak. Zbog toga "idući tjedan" u glazbenom smislu praktički znači: objavljeno u petak, sluša se od petka pa u idući tjedan.

Albumi koji izlaze u petak, 24. srpnja 2026.

POP/HYPERPOP

Charli xcx – Music, Fashion, Film: sedmi studijski album, hyperpop s obrađenim gitarama, Atlantic, produkcija A. G. Cook i Finn Keane.



Tyla – A*POP: drugi studijski album, popiano, (afropop, amapiano, R&B, pop), FAX/Epic, 14 pjesama.

ROCK/INDIE

The Strokes – Reality Awaits: sedmi studijski album, indie/garage rock, Cult/RCA, produkcija Rick Rubin.

Alex Cameron – Late To Set: peti album, synth-pop/alternativa s '80s prizvukom, samostalno izdanje.

COUNTRY/ROOTS

Shania Twain – Little Miss Twain: sedmi album, autobiografski pop-country s primjesama rocka i westerna, Republic Nashville.



Brantley Gilbert – Sins of the Father: osmi studijski album, country rock, BBR/BMG Nashville, 15 pjesama.

Charles Wesley Godwin – Christian Name: apalačijski country/Americana registar.

Carter Faith – Cherry Valley Forever: deluxe verzija debija Cherry Valley iz 2025., pet novih pjesama (20 ukupno), country, MCA/Gatsby.

ALT/SOUL

WILLOW – THE THREAD: novi album, meditativni pop/soul/rock s folk elementima, Three Six Zero.

CLASSIC ROCK

Foreigner – In the Eye of the Storm (Live): koncertni album i filmska glazba uz 50. obljetnicu (Ellis Island), classic rock, nije novi studijski materijal.

Goo Goo Dolls – Let Love In (20th Anniversary Edition): reizdanje albuma iz 2006., alt-rock.

HIP-HOP/DRILL

Sheff G – Weight On Me: The Album: brooklynski drill, Winners Circle/RCA.

METAL

Combichrist – The Venom in the Mouth of God: aggrotech/industrial (bend osnovan u Norveškoj), Out of Line.

Madball – Not Your Kingdom: njujorški hardcore, Nuclear Blast.