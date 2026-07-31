Što slušati idući tjedan: novi albumi na streaming platformama

Ovaj petak donosi dva poznata imena: Ariana Grande s osmim albumom Petal i Shaboozey s konceptualnim westernom The Outlaw Cherie Lee & Other Western Tales

Rock stranu drže dva povratka, Collective Soul s novim materijalom (Touch and Go) i melodic‑rock superskupina Iconic (II), dok je metal segment najbrojniji, ali sastavljen od manjih, uglavnom europskih izdanja (Xandria, Sinner, Lalu, Dreamtale, Allt, Altarage).

Uz nove albume, isti petak donosi i nekoliko zapaženih reizdanja, od remiksiranog Atmos izdanja klasika Gentle Giant (In a Glass House) i remiksiranog punk debija Dead Kennedysa (Fresh Fruit for Rotting Vegetables) do proširenog The Body i solo Cafferyja.

Domaći i regionalni prozor za taj datum ostaje prazan, bez potvrđenog studijskog albuma.

Pop / R&B

Ariana Grande - Petal: osmi studijski album, pop/alt‑pop uz R&B primjese, BabyDoll Music pod Republic Recordsom, dvanaest pjesama, izvršno producirano i suautorski s Ilyom Salmanzadehom (uz Maxa Martina), bez najavljenih gostiju.

"Hate That I Made You Love Me", službeni video (ArianaGrandeVevo)

Country / žanrovski hibrid

Shaboozey - The Outlaw Cherie Lee & Other Western Tales: četvrti studijski album, konceptualni western, alt‑country s hip‑hop i Americana, American Dogwood/EMPIRE, s gostima poput Kehlani, Gunne, Orvillea Pecka i Leona Bridgesa te glumačkim cameo nastupima (Jamie Foxx, Sam Elliott, Teyana Taylor).

"Born to Die", službeni video (Shaboozey):

Singl "Burn It Down" feat. Leon Bridges, službeni video:

Rock / classic rock

Collective Soul -Touch and Go: novi studijski materijal veterana američkog alt/hard rocka, jedan od dvaju povrataka klasičnog rock imena ovog petka.

Iconic -II: drugi album melodic‑rock superskupine (Michael Sweet, Joel Hoekstra, Tommy Aldridge, Marco Mendoza), Frontiers Records.

Gentle Giant - In a Glass House: reizdanje prog‑rock klasika iz 1973., novi remiks i remasteracija sa stereo, 5.1 i Atmos miksovima, dakle ne novi materijal.

Službena najava reizdanja (Gentle Giant Official):

Dead Kennedys - Fresh Fruit for Rotting Vegetables: reizdanje remiksiranog hardcore‑punk debija iz 1980., nema novog materijala.

"Holiday in Cambodia", službeni video (Vevo):

Metal / hard rock

Xandria - Eclipse: simfonijski metal, Napalm Records.

Allt - Ataraxia: melodični metalcore/prog, Century Media.

Sinner - Boom Bang Goodbye: heavy metal Mata Sinnera, Reigning Phoenix Music.

Lalu -A Mythmaker's Demise: progresivni metal, Frontiers Records.

Dreamtale - Aetherbound: power metal, u vlastitoj nakladi.

Altarage - Cogwheel: death metal, Doomentia Records.

The Body - Master, We Perish (Expanded): reizdanje EP‑a iz 2013., eksperimentalni/sludge, remasterirano i prošireno rijetkim bonus snimkama, Thrill Jockey, ne novi materijal.

Chris Caffery - Faces: reizdanje debitantskog solo albuma iz 2004. gitarista Savatagea/Trans‑Siberian Orchestra, progresivni/heavy metal, digipak, Metalville, ne novi materijal

Napomena: New Music Friday je globalni standard koji je glazbena industrija uvela u srpnju 2015. zato petak kao dan objave novih albuma nije slučajnost nego pravilo. Zbog toga "idući tjedan" u glazbenom smislu praktički znači: objavljeno u petak.