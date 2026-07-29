Spotify dobiva pametni način rada za trčanje koji glazbu prilagođava vašem tempu

Spotify u svoju mobilnu aplikaciju dodaje novi, pametni način rada za trčanje. Ova dugoočekivana funkcionalnost osmišljena je kako bi glazbeno iskustvo tijekom treninga podigla na potpuno novu razinu, dinamički prilagođavajući pjesme tempu trkača, njegovim glazbenim preferencijama i različitim fazama samog treninga. Za mnoge dugogodišnje korisnike, ovo je povratak jedne od najomiljenijih značajki koja je misteriozno nestala prije nekoliko godina, no sada se vraća u znatno naprednijem obliku.

Naime, novi način rada za trčanje bit će dostupan pretplatnicima unutar već postojećeg Fitness Huba, svojevrsnog centra za vježbanje unutar aplikacije. Korisnici će moći birati između 25 unaprijed definiranih postavki koje odgovaraju različitim vrstama treninga, kao što su intervalno trčanje, trčanje ujednačenim tempom ili takozvani piramidalni treninzi. Osim toga, bit će moguće prilagoditi trajanje vježbanja, željeni broj otkucaja u minuti (BPM) i vrstu glazbe koja će vas pratiti.

Posebno zanimljiv dodatak su zvučne upute koje korisnika mogu voditi kroz različite faze trčanja, poput zagrijavanja, glavnog dijela i hlađenja. Zasad je ova mogućnost dostupna isključivo na engleskom jeziku, no predstavlja jasan smjer u kojem Spotify želi razvijati svoje fitness alate.

Foto: Spotify

Što ovo znači za korisnike?

Povratak pametnog načina rada za trčanje predstavlja velik korak za Spotify. Umjesto ručnog preskakanja pjesama ili slaganja playlista, trkači će sada ponovno moći uživati u fluidnom iskustvu u kojem glazba prati njihov korak. Integracija s Fitness Hubom i korištenje napredne umjetne inteligencije obećavaju još profinjenije i osobnije iskustvo od onog koje je nudila originalna značajka.

Značajka je od ove srijede dostupna Premium korisnicima na iOS-u u SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Australiji, Novom Zelandu i Švedskoj, a očekuje se i njezino postupno širenje na ostala tržišta i Android.