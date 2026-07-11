Spotify više neće sam odlučivati što ćete slušati u Release Radaru

Korisnici Spotifya će po novome moći odabrati kakve preporuke žele dobivati u svom Release Radaru, uključujući nove izvođače, uredničke odabire i omiljene glazbene žanrove

Spotify uvodi novu mogućnost koja će korisnicima omogućiti da lakše prilagode sadržaj svoje tjedne playliste Release Radar, namijenjene inače otkrivanju najnovijih pjesama izvođača koje prate i glazbe koja bi ih mogla zanimati.

Umjesto da se u potpunosti oslanjaju na algoritam, korisnici će sada moći odabrati kakve preporuke žele dobivati. Primjerice, playlistu će moći prilagoditi tako da sadrži više novih izvođača, preporuke koje je odabrao Spotifyjev urednički tim ili pjesme iz određenog glazbenog žanra.

Dostupno će biti do pet različitih opcija za prilagodbu, a one će se pojaviti na vrhu playliste kada značajka postane dostupna. Uvođenje je već započelo za mobilnu i desktop verziju aplikacije.

Osim novih mogućnosti prilagodbe, Spotify je unaprijedio i algoritam za preporuke kako bi korisnicima prikazivao sadržaj koji je još bolje usklađen s njihovim glazbenim ukusom. Istovremeno je osvježen i izgled playliste, koja je dobila novu naslovnu ilustraciju i zaglavlje.