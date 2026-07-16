Spotifyev novi AI chatbot preporučuje glazbu, odgovara na pitanja i upravlja reprodukcijom

Spotifyjev AI chatbot može preporučivati glazbu, objašnjavati pjesme i albume te odgovarati na pitanja o podcastima i audioknjigama. Za sada je dostupan u beta verziji za Premium korisnike na odabranim tržištima

Spotify je predstavio novu AI značajku koja korisnicima omogućuje razgovor s aplikacijom putem ugrađenog chatbota. Nova funkcionalnost dostupna je unutar početnog zaslona i prikaza Now Playing, a za sada je namijenjena isključivo korisnicima mobilne aplikacije.

Naime, za razliku od dosadašnjih glasovnih naredbi, novi AI chatbot podržava prirodan ton razgovora. Korisnici tako mogu postavljati pitanja glasom ili tipkanjem, tražiti preporuke za novu glazbu, istraživati vlastitu povijest slušanja ili saznati više o izvođačima, albumima, podcastima i audioknjigama.

Spotify također navodi da chatbot može objasniti pozadinu nastanka određene pjesme, navesti kojem žanru pripada, kada je album objavljen ili preporučiti slične izvođače. Tijekom reprodukcije moguće je dodatno prilagođavati preporuke, a chatbot može i spremati pjesme, dodavati ih u red za reprodukciju te pratiti izvođače na temelju korisnikovih zahtjeva, a može i analizirati korisnikove navike slušanja i odgovarati na pitanja vezana uz njegov glazbeni ukus.

Nova značajka trenutačno se uvodi u beta verziji na engleskom jeziku za Premium korisnike starije od 18 godina u SAD-u, Irskoj i Švedskoj na uređajima s Androidom i iOS-om. Spotify za sada nije otkrio koliko će beta testiranje trajati niti kada bi AI chatbot mogao postati dostupan na drugim tržištima.