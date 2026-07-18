Na Netflixu je 300 naslova nastalih korištenjem umjetne inteligencije

Rasprava o tome pripada li umjetna inteligencija filmskoj i televizijskoj produkciji možda je već zastarjela. Netflix je potvrdio kako su njegovi kreativni partneri koristili generativnu AI u otprilike 300 naslova u 2026. godini, s najvećom koncentracijom rada tijekom postprodukcije.



Taj broj opisuje korištenje umjetne inteligencije u produkciji, ne 300 potpuno strojno generiranih filmova i serija. Ipak, pokazuje koliko je brzo tehnologija izašla iz okvira izoliranih eksperimenata.



Netflix je posebno istaknuo tri produkcije: indijski naslov Glory, brazilski Brasil 70: A Saga do Tri i američku dokumentarnu seriju The American Experiment. U svakom od ovih projekata, generativna umjetna inteligencija korištena je za stvaranje ili poboljšanje prikaza velikih brojeva ljudi, povijesnih bitaka i pomoć u uspostavljanju kadrova korištenih za izgradnju većih fiktivnih i povijesnih okruženja.



The American Experiment sadrži 17 minuta AI-poboljšanih snimaka. Te sekvence su navodno producirane dvostruko brže i uz upola manje troškove od prethodnih opcija. Bez korištenja AI alata, neke od scena bile bi u potpunosti uklonjene jer konvencionalnih metoda produkcije ne bi bilo moguće uklopiti u proračune i rasporede.



Tijekom prošle godine Netflix je javno identificirao sekvencu urušavanja zgrade u filmu The Eternaut kao svoju prvu generativnu AI snimku koja se pojavila u konačnoj produkciji. Eyeline Studios je dovršio taj efekt oko 10 puta brže od konvencionalnih metoda vizualnih efekata.

Samo godinu dana kasnije, AI je upotrijebljena u stotinama naslova. Sad ju se koristi u razvoju koncepta, predvizualizaciji i nizu drugih područja.



Netflix upravlja Eyelineom, animacijskim laboratorijem, i nedavno je preuzeo InterPositive, AI tvrtku usmjerenu na snimanje filmova čiji je suosnivač Ben Affleck. Tvrtka je također uspostavila zaštitne ograde za produkcijske partnere.



Namjeravana upotreba umjetne inteligencije mora biti prijavljena Netflixu, dok za konačne snimke, sličnosti glumaca, osobne podatke i intelektualno vlasništvo trećih strana može biti potrebno pisano odobrenje. Njegove smjernice zabranjuju generiranje ili zamjenu izvedbi i djela pokrivenih sindikatima bez pristanka i odgovarajućih ugovora.

