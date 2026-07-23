Europska komisija odobrila preuzimanje Warner Brosa, ali uz jedan uvjet

Jedna od posljednjih većih prepreka Paramountovoj masovnoj akviziciji za 111 milijardi američkih dolara sada je pravni izazov u 12 američkih saveznih država

Miroslav Wranka četvrtak, 23. srpnja 2026. u 11:52
📷 Hannah Wernecke (Unsplash)
Hannah Wernecke (Unsplash)

Europska komisija odobrila je spajanje Paramounta s Warner Bros. Discoveryjem, ako Paramount prekine svoj poslovni odnos s Universalom u regiji. Uz odobrenje regulatora u Uniji i SAD-u, jedna od posljednjih većih prepreka Paramountovoj masovnoj akviziciji Warner Bros. Discoveryja za 111 milijardi američkih dolara sada je pravni izazov u 12 američkih saveznih država .

Regulatori su ispitali kako bi spajanje moglo utjecati na segmente poslovanja poput filmske produkcije, distribucije filmova, licenciranja medija i televizijskog emitiranja. Odlučili su kako buduće Paramountovo distribucijsko poslovanje predstavlja najveći rizik za poštenu tržišnu konkurenciju. 

Universal i Paramount vode zajedničku distribucijsku tvrtku u Europi, Universal International Pictures (UIP), za koju su regulatori utvrdili kako daje Paramountu nepoštenu prednost u kombinaciji s Warnerovim filmskim portfeljem. "Transakcija bi značila kako su Warnerovi filmovi također distribuirani putem UIP-a. Bez obveza, dovela bi do lošijih uvjeta najma i distribucije za kinooperatere, što bi u konačnici stavilo potrošače u nepovoljan položaj", kaže Europska komisija.

Kako bi ispunio uvjete regulatora za odobrenje, Paramount se složio povući iz svog zajedničkog distribucijskog poslovanja u roku od 13 mjeseci od zaključenja transakcije. Tvrtka je također pristala kako deset godina neće izravno ili neizravno surađivati ​​s Universalom na zajedničkoj distribuciji filmova.

Izvan Europske unije, Paramount se i dalje suočava s nadzorom britanskih regulatora, koji su signalizirali spremnost za intervenciju. U SAD-u, dok su savezni dužnosnici već odobrili mega-spajanje, skupina od dvanaest saveznih država i dalje ga tuži kako bi ga blokirala zbog zabrinutosti oko tržišnog natjecanja. 

Sud je 20. srpnja stavio privremenu dvotjednu pauzu na spajanje i održat će saslušanje 3. kolovoza kako bi utvrdio hoće li to pitanje zahtijevati puno suđenje. Barem zasad, tužba se čini kao prepreka koju će biti moguće zaobići.

Ipak, sve što usporava proces spajanja moglo bi se pokazati problematičnim za Paramount. Ako sporazum neće biti zaključen do kraja rujna, tvrtka će morati plaćati dodatnih oko sedam milijuna USD dnevno dok se to ne dogodi.

 

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