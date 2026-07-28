Izvucite maksimum iz YouTube Musica - do boljeg zvuka u nekoliko koraka

YouTube Music sa svojim stadardnim postavkama ne nudi najbolju kvalitetu zvuka, no jednostavnim podešavanjem postavki možete značajno poboljšati iskustvo slušanja. Evo kako aktivirati stream od 256 kbps za Premium korisnike

YouTube Music zauzima jedinstveno mjesto na tržištu streaming servisa. Iako se ne može pohvaliti najboljom kvalitetom zvuka, čak ni za Premium pretplatnike, svoju popularnost duguje drugim prednostima. Pristup neslužbenim verzijama pjesama, snimkama uživo, remiksevima i rijetkim draguljima koje nećete pronaći na konkurentskim platformama čini ga nezamjenjivim za mnoge korisnike. Dok servisi poput Apple Musica, Amazona, Spotifya i Tidala nude superiorno iskustvo sa zvukom bez gubitaka (lossless), YouTube Music ostaje na svojoj maksimalnoj kvaliteti od 256 kbps, ali u osnovnim postavkama nudi standardnih 128 kbps. No, i unutar tih ograničenja možete poduzeti korake kako biste osigurali da iz svog iskustva izvučete maksimum.

Gdje je YouTube Music u utrci za Hi-Fi zvukom?

Glavni razlog zašto neke audiofili zaobilaze YouTube Music jest činjenica da servis još uvijek nije uveo opciju zvuka visoke vjernosti. Ipak YouTube Music nudi "barem" 256 kbps (AAC ili Opus), ali samo pretplatnicima. Istina, za mnoge korisnike, pogotovo one koji glazbu slušaju u pokretu, preko Bluetooth slušalica ili u bučnim okruženjima, razlika između 256 kbps i pravog lossless zvuka često je zanemariva. Međutim, za one s kvalitetnom audio opremom, razlika u čistoći i dubini zvuka može biti i više nego očita.

Tržište se jasno kreće prema višoj kvaliteti, a potražnja za hi-res i lossless formatima neprestano raste. To stavlja pritisak na Google da u budućnosti ponudi nadogradnju, no do tada, korisnici se moraju zadovoljiti onim što je dostupno. Važno je znati da zadana postavka kvalitete zvuka na YouTube Musicu nije najviša moguća, što znači da postoji prostor za poboljšanje.

Kako poboljšati kvalitetu streaminga?

YouTube Music prema zadanim postavkama koristi "Normal" kvalitetu zvuka, koja je ograničena na 128 kbps. Ova je postavka odlična ako želite uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka, ali daleko je od idealne za kvalitetno slušanje glazbe. Najviša dostupna postavka, "High", omogućuje streaming pri 256 kbps. Iako ovo nije lossless, razlika je osjetna. Zvuk je zamjetno čišći i puniji, pogotovo ako koristite dobre slušalice ili zvučnike. Naravno, kompromis je veća potrošnja podataka, pa je ova opcija najpogodnija kada ste spojeni na Wi-Fi ili imate izdašan mobilni paket.

Važno je napomenuti da je ova opcija dostupna isključivo pretplatnicima. Da biste mogli slušati glazbu u višoj kvaliteti, morate imati pretplatu na YouTube Music Premium ili YouTube Premium. Korisnici besplatne verzije ograničeni su na 128 kbps.

Za promjenu postavki slijedite ove korake:

Otvorite aplikaciju YouTube Music. Dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem desnom kutu. Odaberite "Postavke" (Settings). Idite na "Kvaliteta zvuka na mobilnoj mreži" (Audio quality on mobile network) i "Kvaliteta zvuka na Wi-Fi mreži" (Audio quality on Wi-Fi). U oba izbornika odaberite "Visoka" (High).

Ne zaboravite na preuzetu glazbu

Ako često preuzimate glazbu za offline slušanje, važno je znati da se i za preuzete pjesme kvaliteta zvuka može zasebno podesiti. Kao i kod streaminga, možete povećati kvalitetu na 256 kbps, što može zvučati osjetno čišće, no postoji jedna bitna napomena. Promjena ove postavke neće automatski nadograditi pjesme koje ste već preuzeli.

Za promjenu kvalitete preuzimanja i ažuriranje postojećih pjesama:

U postavkama aplikacije idite na "Preuzimanja i pohrana" (Downloads & storage). Odaberite "Kvaliteta zvuka" (Audio quality) i postavite je na "Visoka" (High). Da biste nadogradili već preuzete pjesme, morat ćete ih prvo obrisati i zatim ponovno preuzeti. To možete učiniti pojedinačno za svaku pjesmu ili odjednom brisanjem svih preuzimanja unutar istog izbornika.

Iako zahtijeva nekoliko jednostavnih koraka, podešavanje ovih postavki značajno će poboljšati vaše iskustvo slušanja na YouTube Musicu. Dok čekamo da se Google pridruži Hi-Fi revoluciji, ovo je najbolji način da izvučete najviše iz jedinstvene i ogromne glazbene biblioteke koju servis nudi.