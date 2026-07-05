Sony briše kupljene filmove iz PlayStation biblioteka

Sony od 1. rujna 2026. korisnicima PlayStationa uklanja pristup više od 550 filmova i serija koje su prethodno kupili. Povrat novca nije spomenut, kompenzacija nije ponuđena

Riječ je o naslovima iz kataloga StudioCanala, francuskog distributera čiji je licencni ugovor sa Sonyjem istekao. Sony to potvrđuje: "Od 1. rujna 2026., zbog naših ugovora o licenciranju sadržaja, više nećete moći pristupiti prethodno kupljenom sadržaju od Studio Canala, a on će biti uklonjen iz vaše video biblioteke." To je cjelokupna službena poruka. Povrat novca nije spomenut, kompenzacija nije ponuđena.

Što nestaje

Na popisu se nalaze naslovi poput "Terminator 2: Prosudni dan", "Total Recall", "Apocalypse Now: The Final Cut", "Hot Fuzz", "Rambo: Prva krv", "Highlander" i "Pan's Labirint". Sony je na PlayStation Store prestao prodavati filmove i serije još 2021., no korisnici su do sada zadržali pristup ranije kupljenom sadržaju. Ta se pretpostavka da su trajno kupili sadržaj sada pokazala pogrešnom.

Licenca, ne vlasništvo

Sonyjev korisnički ugovor, kao i kod većine digitalnih trgovina, jasno navodi da se kupnjom stječe licenca za neposlovnu upotrebu, a ne vlasništvo nad sadržajem. Kad licencni ugovor s distributerom istekne, platforma zadržava pravo ukloniti sadržaj bez naknade. Presedan postoji: Sony je 2023. na sličan način uklonio Discovery serije, da bi kasnije obnovio ugovor i vratio pristup. Ovoga puta takav ishod nije nagovješten.

Dvije vijesti u istom tjednu, ogorčenje korisnika

Objava o brisanju filmova stigla je gotovo istovremeno s druge, mnogo vidljivije Sonyjeve objave: PlayStation Blog priopćenjem o kome smo piisali, najavila da od siječnja 2028. potpuno prestaje proizvoditi fizičke diskove za nove igre na PlayStationu, uz obrazloženje da odgovara na "promjenjive trendove u potrošačkim preferencijama". Kombinacija dviju vijesti u istom tjednu, brisanje kupljenog sadržaja i najava kraja fizičkih diskova, izazvala je val ogorčenja korisnika koji tvrde da im Sony istovremeno oduzima i digitalno i fizičko vlasništvo.

Amazon i Apple do sada su izbjegli masovna brisanja pregovaranjem boljih ugovora ili preuzimanjem troška produljenja prava. Sony je ovoga puta odabrao izravan potez, uklanjanje sadržaja bez kompenzacije, s minimalnom komunikacijom prema korisnicima.