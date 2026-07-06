Illumination i Malci: kako francuski studio stvara franšizu vrijednu 5,6 milijardi dolara

Iza žutih stvorenja stoji pariški studio s nepunih tisuću zaposlenih: proračuni rijetko prelaze 100 milijuna dolara po filmu, renderer je vlastiti, a posao drži oko 800 programera, dizajnera i VFX umjetnika

Malci i čudovišta, globalni fenomen koji obožavaju klinci, a kritika odmahuje rukom, zaradio je 61,4 milijuna dolara tijekom prvog vikenda prikazivanja u SAD-u i Kanadi, odnosno 160 milijuna dolara globalno, čime je ukupna zarada franšize prešla 5,6 milijardi dolara. Za sedmi nastavak serije o žutim, simpatičnim junacima produkcijski proračun procjenjuje se na 85 milijuna dolara, u skladu s Illuminationovom praksom niskobudžetne produkcije animiranih filmova. Time je već u prvom tjednu vraćena uložena svota i ostvaren profit. Ni ostali filmovi nisu bili velikih budžeta, kretali su se od 70 do 100 milijuna dolara, ali im je zarada dosezala ili prelazila milijardu dolara po filmu.

Iza filma stoji pariški studio

Animaciju izrađuje Illumination Studios Paris, ranije poznat kao Illumination Mac Guff. Riječ je o francuskoj produkcijskoj kući sa sjedištem u Parizu koja posluje u vlasništvu Illuminationa, uz ekskluzivno partnerstvo za financiranje i distribuciju s Universal Picturesom.

Mac Guff Ligne, prethodnik Illumination Studios Parisa, osnovan je 1986. kao MGL Studio, a osnivači su bili Jacques Bled, Rodolphe Chabrier, Philippe Sonrier, Martial Vallanchon i Thierry Bravais. Sredinom 2011. američki animacijski studio Illumination Entertainment, koji je 2007. osnovao Chris Meledandri, preuzeo je animacijski odjel Mac Guff Lignea. Akvizicijom je nastao Illumination Mac Guff, kasnije rebrendiran u Illumination Studios Paris. Jacques Bled i danas obnaša dužnost ko-predsjednika.

Illumination Studios Paris raspolaže brojnim i specijaliziranim timom. Studio zapošljava između 800 i 850 djelatnika, od čega je 270 do 300 grafičkih dizajnera, nadzornika vizualnih efekata i umjetnika posvećenih dizajnu likova, modeliranju i vizualnim efektima. Matična tvrtka Illumination krajem 2025. globalno je zapošljavala oko 1.200 djelatnika, što znači da pariški studio čini otprilike dvije trećine ukupne radne snage kompanije.

Softverski alati

Za 3D modeliranje, animaciju i rigging (postavljanje digitalnog kostura lika) studio koristi Autodesk Mayu. Vlastiti renderer (softver koji digitalni model pretvara u konačnu sliku) naziva se MGLR (Mac Guff Ligne Render), razvijen interno od devedesetih godina metodom ray tracinga (praćenja putanje svjetlosnih zraka radi realističnog osvjetljenja). Uz njega je u upotrebi i Symbor, interni stariji, ali još aktivni 3D softver.

Kompoziciju odrađuje Foundryjev Nuke, teksturiranje Foundryjev Mari, a za simulacije i vizualne efekte vjerojatno se koristi SideFX Houdini. Cijeli proizvodni lanac od modela do gotove scene drži na okupu ShotGrid, alat za upravljanje produkcijom oko kojeg je studio razvio dvadesetak vlastitih aplikacija i dodataka za praćenje zadataka i evidenciju radnog vremena. Skriptiranje i razvoj alata rade se u Pythonu i C++u, a radne stanice i poslužitelji rade na Linuxu.

Hardverska infrastruktura

Podatkovna infrastruktura obuhvaća oko 6 petabajta produkcijskih podataka raspoređenih na dva tier 1 skladišna klastera. Za arhivu gotovih projekata koristi se HGST ActiveScale sustav pohrane s više od 2 petabajta podataka, dok Avere FXT Edge klasteri omogućuju prijevod NFS protokola u S3 radi transparentnog pristupa arhiviranom sadržaju. Cijeli sustav radi u hibridnom oblaku, kombinaciji lokalne i vanjske računalne infrastrukture.

Rezultat je studio koji uz relativno skroman proračun od 85 milijuna dolara po filmu oslanja se na infrastrukturu veličine srednje velike tehnološke tvrtke, dok publika i dalje gleda žute stvorove koji govore besmislice.