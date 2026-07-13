Dinamov lov na Ligu prvaka dostupan svima, evo gdje možete gledati prijenos

Hrvatski prvak GNK Dinamo europski put započinje u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog prvaka FC Thuna. Utakmice će se, za razliku od prošlih sezona, prenositi na nacionalnoj televiziji i biti dostupne svim gledateljima

Magnet.hr ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 17:01
📷 Magnet/AI
Magnet/AI

Nakon godina u kojima su navijači Dinama europske kvalifikacijske utakmice svojih ljubimaca uglavnom pratili na specijaliziranim kanalima poput MAX Sporta, stigla je odlična vijest koja će obradovati široku nogometnu javnost. Prava na prijenos obje utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna osigurala je RTL televizija, što znači da će početak europske sezone za hrvatskog prvaka biti dostupan svima, bez dodatnih naknada.

Ovo je značajna promjena u odnosu na dosadašnju praksu, ali i u usporedbi s konkurentima. Primjerice, utakmice Hajduka protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige dostupne su isključivo putem klupske platforme HDTV, koja zahtijeva posebnu pretplatu.

Povratak na nacionalnu televiziju

Dinamo svoju novu europsku priču započinje u utorak, 21. srpnja, u 20 sati na Stockhorn Areni u Thunu. Uzvrat na Maksimiru na rasporedu je tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također s početkom u 20 sati. Prijenos oba susreta bit će na glavnom kanalu RTL-a te na platformi Voyo. Komentator će biti Filip Brkić, dok će se iz Švicarske s vijestima iz tabora "Plavih" javljati Donna Diana Prćić.

Iz RTL-a su poručili kako je ovaj potez dio njihove strategije kontinuiranog ulaganja u sportski sadržaj. "RTL već dugo prati našu rukometnu reprezentaciju, ove smo godine uspješno lansirali emitiranje utrka Formule 1, a prijenos Dinamovih utakmica još je jedan pokazatelj razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama", izjavila je Ana Bižić, direktorica programa RTL-a Hrvatska.

Oprez protiv senzacionalnog prvaka

Iako Dinamo u dvoboj ulazi kao favorit, zadatak neće biti nimalo lak. FC Thun je senzacionalni švicarski prvak koji je u samo dvije sezone prešao put od prvaka druge lige do osvajanja naslova u najvišem rangu. Ipak, momčad je uoči europskih iskušenja doživjela značajne promjene. Klub je napustio tvorac uspjeha, trener Mauro Lustrinelli, koji je preuzeo Union Berlin, a na njegovo je mjesto stigao dosadašnji izbornik U-20 reprezentacije Gian-Luca Privitelli. Otišli su i neki ključni igrači poput napadača Elmina Rastodera. Dodatni izazov za "Plave" predstavljat će i umjetna trava na stadionu u Thunu.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi