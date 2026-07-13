Dinamov lov na Ligu prvaka dostupan svima, evo gdje možete gledati prijenos

Hrvatski prvak GNK Dinamo europski put započinje u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog prvaka FC Thuna. Utakmice će se, za razliku od prošlih sezona, prenositi na nacionalnoj televiziji i biti dostupne svim gledateljima

Nakon godina u kojima su navijači Dinama europske kvalifikacijske utakmice svojih ljubimaca uglavnom pratili na specijaliziranim kanalima poput MAX Sporta, stigla je odlična vijest koja će obradovati široku nogometnu javnost. Prava na prijenos obje utakmice drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna osigurala je RTL televizija, što znači da će početak europske sezone za hrvatskog prvaka biti dostupan svima, bez dodatnih naknada.

Ovo je značajna promjena u odnosu na dosadašnju praksu, ali i u usporedbi s konkurentima. Primjerice, utakmice Hajduka protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige dostupne su isključivo putem klupske platforme HDTV, koja zahtijeva posebnu pretplatu.

Povratak na nacionalnu televiziju

Dinamo svoju novu europsku priču započinje u utorak, 21. srpnja, u 20 sati na Stockhorn Areni u Thunu. Uzvrat na Maksimiru na rasporedu je tjedan dana kasnije, 28. srpnja, također s početkom u 20 sati. Prijenos oba susreta bit će na glavnom kanalu RTL-a te na platformi Voyo. Komentator će biti Filip Brkić, dok će se iz Švicarske s vijestima iz tabora "Plavih" javljati Donna Diana Prćić.

Iz RTL-a su poručili kako je ovaj potez dio njihove strategije kontinuiranog ulaganja u sportski sadržaj. "RTL već dugo prati našu rukometnu reprezentaciju, ove smo godine uspješno lansirali emitiranje utrka Formule 1, a prijenos Dinamovih utakmica još je jedan pokazatelj razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama", izjavila je Ana Bižić, direktorica programa RTL-a Hrvatska.

Oprez protiv senzacionalnog prvaka

Iako Dinamo u dvoboj ulazi kao favorit, zadatak neće biti nimalo lak. FC Thun je senzacionalni švicarski prvak koji je u samo dvije sezone prešao put od prvaka druge lige do osvajanja naslova u najvišem rangu. Ipak, momčad je uoči europskih iskušenja doživjela značajne promjene. Klub je napustio tvorac uspjeha, trener Mauro Lustrinelli, koji je preuzeo Union Berlin, a na njegovo je mjesto stigao dosadašnji izbornik U-20 reprezentacije Gian-Luca Privitelli. Otišli su i neki ključni igrači poput napadača Elmina Rastodera. Dodatni izazov za "Plave" predstavljat će i umjetna trava na stadionu u Thunu.