Više od polovice novih pjesama na Deezeru stvara umjetna inteligencija

Glazbena industrija ulazi u novu fazu, a brojke koje dolaze s platforme Deezer jasno pokazuju koliko se brzo stvari mijenjaju i ne slute na dobro

Magnet.hr četvrtak, 23. srpnja 2026. u 14:35
📷 Deezer
Deezer

Tijekom lipnja više od 50 posto svih novih pjesama koje su pristigle na servis bilo je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom, objavio je medijima Deezer.

Gotovo 90.000 novih pjesama dnevno

To je porast u odnosu na travanj, kada je dnevno dolazilo oko 75.000 AI pjesama, što je činilo 44 posto ukupnog sadržaja. U lipnju je taj broj narastao na gotovo 90.000 dnevno, čime je prvi put premašena granica od polovice svih novih objava.

Deezer ide drastično: briše

Iako količina AI glazbe eksplozivno raste, takve se pjesme ne slušaju onoliko koliko bi se očekivalo. Čine tek između jedan i tri posto ukupnih streamova. A i za taj mali postotak Deezer procjenjuje da je lažan, odnosno da nije došao od stvarnih slušatelja, nego je bio umjetno generiran napuhavanjem uz pomoć botova ili drugim trikovima kako bi se povećao broj preslušavanja i ostvarila zarada kroz tantijeme. Deezer ide drastično: uklonit će sve pjesme povezane s manipulacijama, ali i one koje nisu ostvarile nijedno slušanje u posljednjih šest mjeseci. Nadaju se da će tako zaštititi prihode stvarnih izvođača i spriječiti daljnje narušavanje sustava tantijema.

Publika ne čuje razliku, ali traži oznake

Zanimljivo je i kako publika doživljava ovu promjenu. Istraživanje Ipsosa, globalne agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja sa sjedištem u Parizu, provedeno na 9.000 ispitanika u osam zemalja, pokazalo je da čak 97 posto ljudi ne može razlikovati AI glazbu od one koju stvaraju ljudi. Unatoč tome, većina želi veću transparentnost: 80 posto ispitanika smatra da takav sadržaj treba biti jasno označen, a 73 posto želi znati kada im se preporučuje glazba generirana umjetnom inteligencijom.

Detekcija kao proizvod

Deezer već koristi vlastiti alat za prepoznavanje AI pjesama, razvijen početkom 2025. godine, koji može identificirati sadržaj generiran popularnim alatima poput Suna i Udija. Do sada je označeno više od 13,4 milijuna takvih pjesama. Tvrtka planira svoju tehnologiju licencirati i ostatku industrije, a patenti su već objavljeni u Europskoj uniji i SAD-u.

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