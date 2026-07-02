Susjedi iz pakla: iliti kako je uvijek lijepo pozdravljao (ubojica) na stubištu…

Budući da susjede ne možete birati - prepušteni ste njihovoj krhkoj milosti ili pak radikalnoj nemilosti

Nakon intrigantnih franšiza tipa Cimeri iz pakla i Bivši iz pakla nova sezona američke dokumentarne serije Susjedi iz pakla bavi se stvarnim slučajevima u kojima bezazleni susjedski odnosi i svađe eskaliraju u tragične sukobe i jeziva ubojstva.

Serija analizira uzroke, tijek i kobne posljedice animoziteta među susjedima iz malih američkih gradova. Naime, takve minizajednice „u kojima su svi dragi, srdačni, paze jedni na druge i ne zaključavaju vrata svojih kuća“ odjedared povampire i krenu bliskim susjedima sadistički zagorčavati svakodnevni život i takva maltretiranja gradiraju, otmu se kontroli te kulminiraju najnižim nagonima i rezultiraju krvavim ubojstvima.

Povodi žučnim trzavicama sežu od trivijalnih svađa zbog par centimetara diskutabilno krive međe, loše parkiranog automobila, preglasne glazbe, previsoke ograde, zavisti, ljubomore, rasnih predrasuda, premrkog pogleda, neprovjerenih glasina, prebujnog bilja koje drsko i ne pitajući smije li, skrene preko plota i sličnih bezvezarija koje izlude „osjetljive“ mještane … i oni u afektu povuku okidač, podmetnu požar ili eksploziv, insceniraju prometnu nesreću, sakriju žrtvino tijelo i tako zasvagda „riješe problem“.

Gledatelja nakon svih policijskih, sudbenih, obiteljskih, prijateljskih i inih govornih svjedočanstava i forenzičkih dokaza zaboli činjenica da maltene uvijek stradaju - najnedužniji.

Ubojice sustiže zaslužena kazna - ali obiteljima trajno ostaju nezacijeljeni pakleni ožiljci.

Netflix, Worst Neighbor Ever, dokumentarna serija (2026), 4 epizode