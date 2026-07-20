Tko je Benjaman Kyle? Misterij čovjeka bez prošlosti koji vješto manipulira u sadašnjosti

Dokumentarna serija "Mnogo života Benjamana Kylea" istražuje zagonetan slučaj čovjeka pronađenog s amnezijom, no istraga ubrzo otkriva mrežu laži, mafijaške veze i neriješene zločine. Je li on žrtva ili vješt manipulator?

Magnet.hr ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 15:30

Producenti ovog dokumentarca iz bogate „ozbiljne“ palete HBO-ovih izvrsnih dokumentaraca o stvarnim zločinima pomažu B. K.-u koji ima „amneziju“ u otkrivanju njegova identiteta, no nitko (pa ni novinarske iskusnjare) ne očekuje ono što će se dugogodišnjim upornim istraživanjem otkriti: dijaboličnu mafijašku prepredenost satkanu od laži, zlokobnosti, zabluda i okrutnih ubojstava…

Filmsko iskustvo nakon kojeg se neminovno zapitamo: jesu li dobri ljudi opasno naivni; i jesu li svuda oko nas zapravo bešćutni psihomanijaci

Mračni labirint laži i sumnji

Priča zvuči kao početak napetog holivudskog trilera: 2004. godine, iza kontejnera restorana brze hrane u Georgiji, pronađen je gol, bez svijesti i bez ikakvih dokumenata. Čovjek se nije sjećao ničega - ni svog imena, ni prošlosti, ni kako je ondje dospio. Slučaj, koji je godinama intrigirao američku javnost, postao je temelj dokumentarne serije „Mnogo života Benjamana Kylea“ (The Many Lives of Benjaman Kyle). Serija, dostupna i hrvatskoj publici, obećava razotkriti misterij, no umjesto jednostavnih odgovora, gledatelje uvlači u još dublji i mračniji labirint obmana.

Na početku, serija prati producente Shannon i Erica Evangelistu koji, zajedno s bivšim agentom FBI-a Kenom Maxwellom, kreću u humanu misiju - pomoći čovjeku, koji je uzeo ime Benjaman Kyle, da pronađe svoj identitet. Međutim, ono što započinje kao potraga za istinom ubrzo se pretvara u paranoidni triler. Svaki trag vodi do novih kontradikcija, a Kyleova priča postaje sve nevjerojatnija. Istraga ih odvodi do neriješenih slučajeva starih desetljećima, uključujući zloglasna ubojstva poznata kao „Burger Chef killings“ (ubojstva u restoranu lanca Burger Chef) iz 1978. godine, te otvara sumnje u Kyleove veze s organiziranim kriminalom. Je li on samo nesretna žrtva rijetkog oblika amnezije ili vješt manipulator s mračnom prošlošću? Serija vješto gradi napetost, a sam Kyle, isprva simpatičan i ranjiv, postaje nepredvidljiv i neprijateljski nastrojen prema ekipi koja mu pokušava pomoći. U jednom trenutku, producenti se više ne pitaju tko je on, već jesu li i sami postali mete opasnog čovjeka, potencijalnog plaćenog ubojice čija je amnezija možda samo paravan za nešto daleko zlokobnije.

Obmane

Ipak, dok serija plete priču o mafiji, stvarni tijek događaja bio je istovremeno i prozaičniji. Čovjek poznat kao Benjaman Kyle proveo je više od desetljeća u birokratskom limbu, bez identiteta i socijalnog osiguranja a što je u ljudi izazivalo sućut i obilatu humanu darežljivost. Ključni preokret dogodio se 2015., kada je tim genealoga pomoću DNK analize napokon otkrio njegov pravi identitet. Njegovo ime je William Burgess Powell, rođen 1948. u Indiani. Powell je 1976. svojevoljno prekinuo veze s obitelji i nestao. Zašto je nestao i je li traljavo ali dovoljno uvjerljivo inscenirao svoju ozljedu glave te očito godinama svjesno prikrivao identitet – u epilogu filma otkrivaju brojni svjedoci susjedi, poznanici, brat, policijski djelatnici…

Dokumentarac je tenzičan, mučan, anksiozan ali i makabristički privlačan za gledanje,

HBO Max, "Mnogo života Benjamana Kylea" (org. Many Lives of Benjaman Kyle), dokumentarna kriminalistička serija, 4 epizode, 2026.

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