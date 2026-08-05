U pripremi je serija u svijetu Warhammera 40K, sudjeluje i Henry Cavill

Novi projekt bit će nastavak epizode iz serije Secret Level temeljene na na toj igri. Dave Wilson preuzet će redateljsku palicu na novom projektu

Amazon MGM Studios, Blur Studios i Games Workshop razvijaju animiranu TV adaptaciju znanstvenofantastične franšize Warhammer 40K.



Novi projekt bit će nastavak epizode iz serije Secret Level temeljene na na toj igri. Dave Wilson, koji je režirao tu epizodu serije emitirane na servisu Prime Video, preuzet će redateljsku palicu i na novom projektu, čiji će biti i sukreator.

Glumac Henry Cavill, koji je već uključen u igrane adaptacije igre, bit će izvršni producent. Kreator Secret Levela Tim Miller također će biti izvršni producent, a Blur Studios - čiji je Miller suosnivač - pomogao je u produkciji.