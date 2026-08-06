Amazon Prime Video podržavat će Samsungov HDR10+ Advanced

HDR10+ Advanced nova je generacija Samsungove HDR tehnologije koja donosi višu svjetlinu, preciznije prikazivanje detalja i napredniju obradu pokreta uz pomoć umjetne inteligencije

Amazonov streaming servis Prime Video bit će prvi koji će koristiti Samsungov novi HDR10+ Advanced na podržanim filmovima i serijama, počevši kasnije ovog mjeseca. Za korištenje novog formata bit će potreban Samsungov televizor iz linije modela za 2026. godinu.

Kao što se može zaključiti i iz samog naziva, HDR10+ Advanced predstavlja nadogradnju postojećeg HDR-a 10+. Jedna od ključnih novosti ovog standarda je Enhanced Overall Brightness, tehnologija koja koristi proširene statističke metapodatke kako bi bolje iskoristila mogućnosti modernih televizora visoke svjetline. Time bi se u praksi trebao postići svjetliji i precizniji HDR prikaz kroz cijeli tonski raspon.

Novi standard uvodi i mapiranje tonova temeljeno na umjetnoj inteligenciji, koje bi trebalo sačuvati više detalja u tamnim dijelovima slike, uz istovremeno povećanje svjetline u scenama kakve su česte u sportskim prijenosima i akcijskim filmovima.

Tu je također i Intelligent Motion Smoothing, značajka koja koristi metapodatke za svaku pojedinu scenu kako bi kompatibilni televizori dinamički prilagođavali obradu pokreta. Cilj je zadržati filmski izgled kod igranog sadržaja, ali istovremeno osigurati glađi i prirodniji prikaz sporta, akcijskih scena i ostalog brzog sadržaja.

Inače, ovo nije prvi put da Prime Video predvodi uvođenje Samsungovih HDR tehnologija. Upravo je Amazonov streaming servis još u prosincu 2017. godine bio prvi koji je korisnicima ponudio podršku za HDR10+, a sada će prvi implementirati i njegovu napredniju verziju.