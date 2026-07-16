Disney+ uveo podršku za hrvatske titlove i sinkronizaciju

Hrvatski jezik na Disneyu+ može se uključiti u izborniku za uređivanje profila, nakon čega će se, gdje je dostupno, moći odabrati hrvatska sinkronizacija ili titlovi tijekom reprodukcije sadržaja

Disney+ je u Hrvatskoj uveo podršku za hrvatski jezik, čime su korisnicima postali dostupni lokalizirano sučelje, hrvatski titlovi i sinkronizacija za dio sadržaja. Riječ je o nadogradnji koja je dio šire globalne inicijative kojom streaming servis proširuje podršku za nove jezike i prilagođava platformu većem broju korisnika.

Među sadržajem koji je već dostupan s hrvatskim titlovima nalaze se filmovi kao što su "Skakutavci", "Zootropola 2" i "Avatar: Vatra i pepeo", kao i serije "The Bear", "Star Wars: Andor" i "Ubojstva u zgradi". Uz to, popularni film "Vrag nosi Pradu 2" na Disney+ stiže 29. srpnja.

Inače, Disney+ je uz hrvatski dodao podršku za još 17 jezika. Time je ukupan broj podržanih audio jezika povećan na 58, dok je korisničko sučelje sada dostupno na više od 30 jezika, a titlovi na njih 42. Iako to možda nama nije toliko važno, istaknimo da nadogradnja uključuje i novo sučelje prilagođeno jezicima koji se pišu s desna na lijevo, poput arapskog i hebrejskog.

Povodom uvođenja hrvatskog jezika Disney+ je pokrenuo i promotivnu ponudu za nove i odabrane povratničke korisnike. Do 28. srpnja paket Disney+ Standard dostupan je po cijeni od 6,99 eura mjesečno, dok Disney+ Premium stoji 9,99 eura mjesečno, pri čemu promotivne cijene vrijede tijekom prva tri mjeseca pretplate.