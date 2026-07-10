Hoćemo li Disney+ uskoro moći gledati i besplatno?

Kompanija Walt Disney navodno istražuje mogućnost uvođenja potpuno besplatnog paketa unutar svoje streaming platforme Disney+. Prema izvješću Business Insidera, koje se oslanja na izvora bliske upravi, vodstvo kompanije održalo je interne rasprave o ponudi besplatne verzije te usluge. Inicijativa se trenutačno nalazi u ranoj, istraživačkoj fazi te još uvijek nisu donesene konačne odluke o opsegu, vremenu implementacije ili specifičnim tržištima na kojima bi takav paket bio lansiran.

Besplatno je ipak najjeftinije

Ovaj neobični strateški korak razmatra se u trenutku kada gledatelji sve više prelaze na besplatne streaming usluge podržane oglasima, među kojima se globalno ističe YouTube, dok na američkom tržištu gledatelje "odvlače" Tubi i The Roku Channel. Unutarnje rasprave unutar Disneyja odražavaju šire promjene u industriji streaminga, gdje medijske kuće traže nove načine privlačenja cjenovno osjetljive publike, dok istodobno pokušavaju proširiti svoje prihode od oglašavanja.

Disney+ već nudi pretplatničke pakete s oglasima na nekoliko tržišta, no prelazak na potpuno besplatan model predstavljao bi veliki strateški zaokret za kompaniju. Uz to, Disney trenutačno razmatra i ostale inicijative kojima bi se pokušao podići angažman korisnika. Među formatima o kojima se raspravlja su vertikalni videozapisi kratke forme (slično kao što je to učinio Netflix), mikro-drame te podcasti.

Na našem tržištu servis Disney+ trenutačno je dostupan uz pretplatu od 9,99 eura mjesečno ili 99,90 eura za Standard paket (podržava do dva istodobna streama u kvaliteti 1080p) te 13,99 eura mjesečno ili 139,90 eura godišnje za Premium paket (podržava do četiri streama u kvaliteti 4K). Kod nas nije dostupan paket podržan reklamama, koji u SAD-u košta 11,99 dolara mjesečno, a u praksi je zamijenio običnu Standard pretplatu.