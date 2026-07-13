Netflix razmišlja o uvođenju TV kanala te već planira licenciranje prava za Svjetsko prvenstvo 2030.

Razlog uvođenja kanala s fiksnim programskim rasporedom i pomaka prema klasičnim televizijskim mrežama jest eliminacija zamora korisnika od odabira sadržaja te maksimizacija oglasnog prostora.

Magnet.hr ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 14:08
📷 Mathieu Improvisato/Unsplash
Mathieu Improvisato/Unsplash

Netflix nije jedini koji se bori s problemom pada gledanosti. Tehnološki i poslovni lideri u industriji streaminga suočavaju se s promjenama u ponašanju publike koje zahtijevaju modifikaciju postojećih modela distribucije.

Pad gledanosti potvrđuju podaci Nielsena

Prema izvješću koje je objavio The Wall Street Journal, Netflix aktivno istražuje uvođenje TV kanala uživo unutar svoje platforme kako bi zaustavio pad korisničkog vremena provedenog na platformi. Analitički podaci agencije Nielsen za prvu polovicu 2026. godine potvrđuju opravdanost ovih koraka. Udio Netflixa u ukupnom televizijskom gledanju na ključnom tržištu SAD-a bilježi kontinuirani pad. U siječnju je iznosio 8,8%, u veljači 8,4%, u ožujku 8,2%, dok je u travnju pao na 7,8%, što predstavlja najnižu razinu u posljednjih godinu dana.

Kraj beskonačnog pretraživanja kataloga

Glavni cilj uvođenja kanala s fiksnim programskim rasporedom jest eliminacija zamora korisnika od odabira sadržaja (decision fatigue). Umjesto pretraživanja opsežnog kataloga, korisnicima će biti ponuđeni tematski "live" kanali fokusirani na specifične žanrove, poput komedija ili trilera, koji emitiraju sadržaj 24 sata dnevno. Ova promjena potaknuta je uspjehom FAST platformi (Free Ad-supported Streaming Television) kao što su Tubi i Roku Channel, koje bilježe stabilan rast gledanosti i zadržavanja korisnika upravo zbog jednostavnosti linearnog formata.

Dvostruka korist: zadržavanje korisnika i oglasni prostor

Za Netflix ovaj model bi trebao rješiti dva problema. Prvi je zadržavanje korisnika unutar sustava, jer se smanjuje vjerojatnost da će pretplatnik napustiti aplikaciju zbog nemogućnosti brzog pronalaska sadržaja za gledanje. Druga prednost je maksimizacija oglasnog prostora. Format televizije uživo omogućuje implementaciju nepreskočivih oglasnih blokova, što izravno podiže vrijednost oglasnog vremena u pretplatničkim paketima s reklamama i otvara nove kanale monetizacije.

Dugoročni planovi: prijenos sportska natjecanja

Prema navodima WSJ, uvođenje TV kanala nadovezuje se na postupno širenje Netflixove tehnološke infrastrukture za prijenose uživo. Platforma je već integrirala događaje poput WWE-a i odabranih sportskih mečeva, čime je uspješno testirana stabilnost sustava pod visokim opterećenjem istodobnih korisnika.

Dugoročni planovi, prema izvorima iz industrije, uključuju i potencijalno licenciranje prava za velika sportska natjecanja, poput FIFA Svjetskih prvenstava 2030. i 2034. godine. Time bi se platforma funkcionalno i sadržajno izjednačila s klasičnim televizijskim mrežama, pretvarajući se iz isključivog "on-demand" servisa u hibridno tehnološko-medijsko čvorište.

 

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