Netflix napada TikTok: Na platformu stižu kratki videozapisi poznatih izdavača

Netflix je sklopio partnerstva s digitalnim divovima poput BuzzFeeda, Condé Nasta i Hearsta kako bi obogatio svoju ponudu kratkim videozapisima. Je li ovo odgovor na pad gledanosti i dominaciju TikToka?

Magnet.hr srijeda, 8. srpnja 2026. u 16:10
📷 Pexels
Pexels

Netflix, streaminga servis poznat po maratonskom gledanju serija i filmova, povlači neočekivan potez. U pokušaju da zadrži korisnike i prilagodi se novim navikama publike, tvrtka se okreće formatu koji je proslavio TikTok i YouTube - kratkim videozapisima. Počevši od trećeg kolovoza, Netflixova videoteka bit će bogatija za sadržaj desetak poznatih digitalnih medijskih kuća, čime platforma ulazi na potpuno novi teritorij i izravno konkurira najpopularnijim društvenim mrežama.

Što točno stiže na Netflix?

Suradnja obuhvaća impresivan popis izdavača, uključujući BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazines, People Inc., Penske Media (PMX) i Tastemade. To znači da će pretplatnici moći gledati popularne serijale koji su inače rezervirani za YouTube i druge internetske platforme. Među njima su poznati formati poput "Open Door" iz Architectural Digesta, u kojem zvijezde pokazuju svoje domove, ili "Lie Detector Test" Vanity Faira, gdje se slavne osobe suočavaju s poligrafom. Prema ranijim izvješćima, ovaj dogovor uključuje kombinaciju licenciranih postojećih videa i novih serijala koji se nastavljaju. Videozapisi će trajati od tri do dvadeset minuta i pokrivat će širok spektar tema: od hrane, putovanja i mode do zabave, dizajna i zdravlja. Iz Netflixa poručuju kako će ova inicijativa omogućiti pretplatnicima da "gledaju sadržaj s cijelog interneta bez napuštanja Netflixa", jasno dajući do znanja da žele postati jedina destinacija za sve video potrebe svojih korisnika.

Odgovor na krizu gledanosti i pritisak konkurencije

Ova najava nije stigla slučajno. Dolazi neposredno nakon što je Bloomberg izvijestio o zabrinjavajućem trendu pada gledanosti drugih sezona Netflixovih serija, pri čemu su neke izgubile i do 70 posto publike iz prve sezone. Čini se da model "maratonskog gledanja", na kojem je Netflix izgradio svoje carstvo, polako gubi snagu pred navikama koje nameću platforme poput TikToka i YouTubea.

Podaci pokazuju da je YouTube u 2025. godini već prestigao Netflix po prosječnom dnevnom vremenu gledanja, što je bio jasan signal da se strategija mora mijenjati. Uvođenjem kratkih, dinamičnih videozapisa, Netflix se nada zadržati pažnju korisnika koji su navikli na brzu izmjenu sadržaja. John Derderian, potpredsjednik Netflixa, objasnio je ovaj potez željom da se produbi povezanost s obožavateljima. "Članovi ne žele samo pogledati seriju ili film i krenuti dalje - žele nastaviti istraživati priče i ličnosti koje vole dugo nakon što se završe odjavne špice", izjavio je, naglašavajući kako nova partnerstva stvaraju više načina da te priče ostanu s korisnicima tijekom cijelog dana.

Dio šire strategije: Netflix kao sveobuhvatno središte zabave

Ovaj potez samo je dio šire strategije kojom se Netflix transformira iz isključivo streaming servisa u sveobuhvatno središte za zabavu. Tvrtka je već ranije proširila svoju ponudu na mobilne igre, podcaste te prijenose događaja uživo, uključujući i sportske utakmice. Partnerstvo s digitalnim izdavačima predstavlja odmak od dugogodišnjeg fokusa na isključivo vlastitu, originalnu produkciju i povratak licenciranju sadržaja trećih strana. Na taj način, s relativno niskim rizikom, Netflix može testirati interes publike za kratkim formatima. Uključivanjem serijala koji već imaju milijunsku publiku na YouTubeu, Netflix se nada privući dio te publike na svoju platformu i smanjiti potrebu korisnika da je napuštaju u potrazi za drugačijom vrstom zabave. Ako se eksperiment pokaže uspješnim, mogli bismo vidjeti i razvoj originalnog kratkog sadržaja pod Netflixovim brendom.

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