Elton John potpisao za "nastupe" u Las Vegasu, ali kao hologram

Elton John je 2018. javno tvrdio da ne želi hologramsku budućnost i od sina tražio obećanje da se to nikad neće dogoditi. Sedam godina kasnije, dok je još uvijek živ, potpisao je upravo takav ugovor.

Sedamdesetdevetogodišnji Elton John potpisao je višemilijunski ugovor za "nastup" u Las Vegasu u obliku hologramske rezidencije. Show će biti jedna od glavnih atrakcija novog hotela Hard Rock, čije je otvorenje najavljeno za iduće ljeto.

Elton će prvo nastupe snimiti kasnije ove godine u studijima Pinewood, nakon čega će snimke biti digitalno pretvorene u "životno vjeran" hologram. Britanski Sun tvrdi da je riječ o tehnologiji naprednijoj od one korištene za londonski ABBA Voyage, trenutno najuspješniji hologramski koncertni format u industriji.

Dua Lipa i Kiki Dee kao hologrami

Uz Eltona, u showu će se pojaviti i hologrami Due Lipe te njegove dugogodišnje suradnice Kiki Dee. Dee je s njim 1976. snimila hit "Don't Go Breaking My Heart", dok je Lipa s Eltonom 2021. objavila "Cold Heart". Ugovor s Hard Rockom opisan je kao sedmeroznamenkasta svota, a hotel to predstavlja kao odmak od klasične rezidencije prema potpuno imerzivnom iskustvu.

Što je rezidencija? U glazbenoj industriji rezidencija (residency) označava niz nastupa koje izvođač redovito održava u istoj dvorani ili hotelu tijekom duljeg razdoblja, umjesto klasične turneje koja putuje od grada do grada. Publika u tom slučaju dolazi izvođaču, ne obrnuto. Format je najpoznatiji upravo po Las Vegasu. Celine Dion održavala je rezidenciju u Caesars Palaceu punih 16 godina, u dva navrata. Adele je 2022. i 2023. nastupala u dvorani Colosseum u istom hotelu. Katy Perry i Usher imali su rezidencije u Resorts Worldu, a Bruno Mars dugogodišnji je stalni gost u Park MGM-u, gdje izvođači mjesecima nastupaju na istoj pozornici, a publika dolazi k njima.

Elton je 2018. u razgovoru za NME govorio suprotno, ističući da je od najstarijeg sina tražio obećanje da se nakon njegove smrti neće pojaviti hologramske turneje s njegovim likom. Osam godina kasnije potpisuje upravo takav projekt, dok je još uvijek živ.

Elton je s turnejama službeno završio 2023. Farewell Yellow Brick Road turnejom. Povremeno i dalje nastupa uživo, no zbog teškog oštećenja vida sve je selektivniji prema nastupima na pozornici.