Prodaja audio CD-a raste gotovo sedam puta brže od vinila

Mnogi iz generacija Z i milenijalci ne posjeduju CD playere. Diskovi se kupuju kao kolekcionarski predmet, a slušanje tek dolazi: potražnja za čitačima, novima i rabljenima, tek počinje rasti

Magnet.hr ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 01:44
📷 Mick Haupt, Unsplash
Mick Haupt, Unsplash

Luminate, američka tvrtka za analitiku glazbenih i zabavnih podataka,  je u polugodišnjem izvještaju za 2026. objavio podatak koji otkriva drugaciju stranu o povratku fizičkih nosača zvuka: prodaja kompaktnih diskova u prvoj polovici godine rasla je gotovo sedam puta brže od vinila, uz porast od 16 posto na 16,3 milijuna primjeraka.

Brži rast ipak ne znači i veće tržište

Luminate ne navodi apsolutan broj prodanih vinilnih ploča, pa usporedba ostaje na razini stopa rasta, a ne obujma. Vinil i dalje prodaje znatno više primjeraka i donosi višestruko veći prihod, a podatak o gotovo sedmerostruko bržem rastu odnosi se na dinamiku, ne na apsolutne količine.

Razlog tog rasta manje je vezan uz slušanje glazbe nego što se očekuje. Prema Luminateovim nalazima, otprilike polovica kupaca iz generacija Z i milenijalaca koji kupuju CD-e ne posjeduje uređaj za njihovu reprodukciju. Kupnja diska za tu skupinu kupaca izravna je potpora izvođaču, danas, kada streaming isplate ostaju niske, ali i kolekcionarski predmet namijenjen izlaganju na polici, a ne puštanju. Fizički primjerak time postaje opipljiv dokaz pripadnosti određenom albumu i razdoblju, neovisno o tome hoće li ikad završiti u čitaču.

Albumi kao opsežni interaktivni artefakti

Znatan dio prodaje dolazi iz istočnoazijske glazbene industrije. K-pop albumi osmišljeni su kao opsežni interaktivni artefakti s nasumično raspoređenim fotokarticama, posterima i naljepnicama, čime se sam disk pretvara u kolekcionarski objekt. Velika izdanja, poput albuma Arirang grupe BTS, u prvoj su polovici godine prodala nekoliko stotina tisuća primjeraka.

Trend se, međutim, ne svodi samo na taj žanr. Luminateovi podaci pokazuju da su, i kada se K-pop u potpunosti izuzme iz računice, prodaje CD-a u Sjedinjenim Državama porasle za 6,7 posto na godišnjoj razini, što je gotovo trostruko više od rasta vinila (2,4 posto).

Problema s proizvodnjom vinila

Proizvodnja ploča suočava se s rastućim troškovima, pa cijena novog izdanja jednostrukog LP-a često prelazi iznos od 35 do 40 dolara. CD se u maloprodaji zadržava u rasponu od 12 do 18 dolara (u SAD-u), kompaktniji je i otporniji, a proizvodni ciklus mjeri se tjednima umjesto pola godine ili više, koliko zna trajati izrada vinila. Niža cijena i brža izrada spuštaju prag ulaska za povremene kupce koji žele ekskluzivno izdanje ili podršku lokalnom nastupu.

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