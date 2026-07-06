Još samo jedna epizoda...

Situacija u kojoj se većina nas može prepoznati: na ekranu završava epizoda, glavni junak upravo otkriva da mu otac možda nije otac, mrtva sestra možda nije mrtva, a zadnji kadar prikazuje nepoznato lice u kapuljači kako stoji na kiši i ledeno-hladim pogledom zuri prema kameri. Ekran se zacrni. Pojavi se odbrojavanje: „Sljedeća epizoda počinje za 5… 4… 3…” i tada odrasla, razumna, zrela osoba začuje samu sebe kako promuklim glasom izgovara ono presudno: „Ma dobro, još samo jedna.”

Intro: Streaming u brojkama

Ta „još samo jedna” najlažljivija je rečenica suvremene civilizacije (a opisuje i čašu piva prije odlaska kući), odmah iza „pročitao sam uvjete korištenja” i „samo ću kratko pogledati mobitel”. No dobra vijest je: niste nužno moralno posrnuli. Niste digitalni ekvivalent rimskog cara zavaljenog na ležaljci dok mu netko donosi grožđe i Stranger Things. Binge-watching nije samo slab karakter. To je vrlo precizno podešena kombinacija psihologije, neurobiologije, dizajna platforme, algoritamskog šaputanja i obične ljudske sklonosti da se, kad je već kasno, ponašamo kao hobit koji je u torbi otkrio lembas za sedmi doručak.

Binge-watching se obično definira kao gledanje više epizoda iste serije u jednom sjedenju. Neki istraživači kao prag uzimaju tri ili više epizoda, dok je Netflix još 2013. u svojoj anketi naveo da 73% ispitanika binge shvaća kao gledanje 2 do 6 epizoda u komadu. U istoj anketi 61% streamera reklo je da redovito bingea, a 73% da se zbog toga osjeća pozitivno. Dakle, već u početnoj fazi streaming ere bilo je jasno da se ne radi o rubnom ponašanju nekoliko ljudi u pidžami s pizzom na prsima, nego o novom normalnom načinu gledanja televizije [1].

Od tada je streaming samo dodatno pojeo dnevni boravak. Nielsen je u svibnju 2025. objavio da je streaming u SAD-u prvi put pretekao klasičnu televiziju i kabelsku zajedno: 44,8% ukupnog TV gledanja otišlo je na streaming, dok su broadcast i cable zajedno imali 44,2%. U četiri godine streaming je narastao 71%. Drugim riječima, daljinski upravljač je još tu, ali kraljevstvo je promijenilo dinastiju [2]. Globalni podaci GWI-ja za 2025. kažu da 76% potrošača svakodnevno gleda online TV/streaming, prosječno 1 sat i 22 minute dnevno, a 43% američkih TV gledatelja kaže da odgleda više od tri epizode serije odjednom [3].

A zašto je tako teško stati? To se može pokušati objasniti kroz idućih nekoliko epizoda ove mini-serije. Pa krenimo!

E01: Navike i emocije

Prvo: serije su danas namjerno projektirane kao emocionalni aparati za vabljenje sljedećeg klika. Nekad je televizija imala prirodnu kočnicu: vrijeme. Epizoda završi u četvrtak navečer, a nastavak je sljedeći četvrtak. To je nakratko bilo frustrirajuće, ali na duže staze je bilo vrlo zdravo za živce i tijelo. Čovjek bi imao sedam dana da razmisli, opere suđe, druži se i razgovara s obitelji ili barem pogleda kroz prozor i provjeri postoji li još civilizacija.

A sada nam nakon cliffhanger-scene na kraju epizode nije ostavljeno tjedan dana za kontemplaciju i socijalizaciju. Danas imamo pet sekundi odbrojavanja. Ne stigne čovjek ni do WC-a...

Istraživanja pokazuju da bingeanje nije samo „gledanje puno televizije”, nego specifičan obrazac ponašanja vezan uz regulaciju emocija i napetost priče, a ponajviše uz stvaranje navike. Studija na 797 ispitanika opisala je binge-watching kao „suspenseful, emotional habit”: navika je bila najjači prediktor učestalosti bingeanja, a uz nju su važni bili emocionalna regulacija i iščekivanje raspleta [4].

Drugim riječima, ne gledamo samo zato što nemamo pametnijeg posla. Gledamo jer nas zanima što će biti, jer se emocionalno premještamo iz vlastitog dana u tuđi izmišljeni kaos i jer se mozak naviknuo da je serija najlakši izlaz iz svega što se zove „stvarni život u ponedjeljak”.

E02: Ritam algoritma

Drugo: algoritam nikad ne spava. On ne zna za savjest, radno vrijeme ni umor. Netflix otvoreno navodi da njihov sustav preporuka koristi povijest gledanja, ocjene, ponašanje korisnika sličnih ukusa, žanr, glumce, vrijeme gledanja, jezik, uređaj i trajanje gledanja kako bi predvidio što biste mogli htjeti sljedeće [5].

Netflixov tehnološki blog 2025. opisuje sustav preporuka kao složen ekosustav specijaliziranih modela, uključujući „Continue Watching” i „Today’s Top Picks for You”, s više od 300 milijuna korisnika i stotinama milijardi interakcija [6].

To nije zli Skynet s kokicama, ali nije ni neutralna videoteka u kojoj brkati gospodin za pultom kaže: „Pogledajte Kurosawu, mladiću.” Algoritam nema estetski ukus; on ima jasno zacrtan cilj: smanjiti emocionalne prepreke između vas i sljedećeg gledanja. Kad sjednete pred ekran, vi možda mislite da birate. Platforma, međutim, već zna da ste prošlog utorka u 23:41 odustali od dokumentarca o vulkanima, ali ste tri puta zaredom kliknuli depresivnu kriminalističku seriju s tmurnim Skandinavcima koji nikad ne pale svjetlo u kući.

E03: Yay! Autoplay!

Treće: autoplay je digitalni konobar koji uopće ne pita želite li još jednu rundu, nego ju već toči dok još nije ni završila prethodna: ne možete pogledati odjavnu špicu epizode osim ako niste isključili autoplay (za koji sumnjam da uopće znate kako se isključuje).

Eksperimentalna studija iz 2024. na 76 Netflix korisnika pokazala je da isključivanje autoplaya značajno smanjuje prosječno dnevno gledanje i prosječnu duljinu sesije [7].

Autori autoplay opisuju kao dizajnersku značajku hvatanja pažnje koja može produžiti gledanje mimo onoga što bi korisnik sam planirao. To je (ne)zgodna stvar: autoplay vas ne mora prevariti. Dovoljno je da ukloni trenutak odluke. A kad nemate prostora za odluke, pobjeđuje inercija. Newton bi bio ponosan kada bi vas mogao vidjeti kako krvavih očiju i dalje sjedite pred ekranom u 4 ujutro.

E04: Nagrada i kazna

Četvrto: mozak voli nagradu, ali ponajviše voli predvidljivu nagradu koja povremeno iznenadi. Dobar nastavak serije daje male doze zadovoljstva: razrješenje, novi problem, šala, obrat, poznati lik, emocionalni udarac. To nije isto što i ovisnost o heroinu, i treba biti oprezan s takvim usporedbama. Ali mehanizam „još malo pa nagrada” vrlo je stvaran. Zato nas serije drže kao da smo laboratorijski štakori: znamo da negdje postoji sir, samo ne znamo u kojoj epizodi.

A koja je kazna? Znanstvena literatura razlikuje ugodno, neproblematično bingeanje od problematičnog obrasca u kojem gledanje počinje remetiti san, obaveze i odnose. Upitnik BWAQ, primjerice, pokušava razlikovati ljude koji serije koriste kao normalnu razonodu od onih kod kojih se pojavljuju elementi žudnje, ovisnosti, iščekivanja i izbjegavanja [9]. Dakle, nije problem što ste u jednom vikendu progutali cijelu sezonu kao sendvič iz The Beara. Ali problem nastaje kad gledanje počne upravljati vašim rasporedom, a ne obrnuto – kad ostajete budni dulje nego što ste planirali i sve češće odgađate sve stvari koje nemaju izbornik s natpisom „Next Episode”.

Najkonkretniji račun stiže na naplatu na spavanju: studija objavljena u Journal of Clinical Sleep Medicine na 423 mlade odrasle osobe pokazala je da se 80,6% ispitanika identificiralo kao binge-vieweri, a veća učestalost bingeanja bila je povezana s lošijom kvalitetom sna, većim umorom i više simptoma nesanice; ključni okidač tih tegoba bila je kognitivna pobuđenost prije spavanja [8]. To je ono kad tijelo želi spavati, ali mozak još uvijek pokušava riješiti tko je ubojica, čiju je flotu zmaj mogao spaliti u Game of Thronesu i kako je moguće da u seriji svi imaju prostrane stanove od 120 kvadrata u New Yorku.

E05: U idućoj sezoni gledajte...

Na kraju, binge-watching je poput kulturološke kapsule u koju je pospremljen civilizacijski, sociološki i psihološki presjek nas samih u današnjem vremenu. Želimo kontrolu, ali volimo da netko drugi odluči što slijedi. Želimo izbor, ali nas previše izbora umara i zbunjuje. Želimo odmor, ali ga provodimo naprežući tijela i živce.

Streaming nam je omogućio televiziju bez rasporeda, ali i raspored bez pauze. Kao švedski stol, ali za mozak: sloboda izbora je divan koncept dok ne shvatite da ste šest puta napunili i ispraznili tanjur – i sada vas zanima tko je za to kriv.

Zato, „još samo jedna epizoda” nije dokaz da ste slab karakter. To je dokaz da ste obična, prosječna osoba s mozgom koji voli priče, navike, nagrade i lakše putove, ali se s druge strane ekrana pritajila industrija koja je vrlo dobro proučila sve te slabosti i upakirala ih u sučelje koje kaže: „Opustite se, mi ćemo kliknuti umjesto vas.”

A to je možda najtočnija definicija binge-watchinga: to je onaj trenutak u kojem više ne gledamo mi seriju, nego serija vrlo uljudno (i proračunato) nastavlja gledati nas.

Izvori

[1] Netflix/Harris Interactive: „Binge Watching is the New Normal”, 2013.

[2] Nielsen: The Gauge, streaming prvi put prestigao broadcast + cable u SAD-u, svibanj 2025.

[3] GWI: 28 Streaming Trends and Statistics for 2025.

[4] Rubenking & Bracken: Binge-Watching: A Suspenseful, Emotional Habit, 2018.

[5] Netflix Help Center: Kako radi sustav preporuka.

[6] Netflix Technology Blog: Foundation Model for Personalized Recommendation, 2025.

[7] Schaffner et al.: An Experimental Study of Netflix Use and the Effects of Autoplay on Watching Behaviors, arXiv/CSCW 2025.

[8] Exelmans & Van den Bulck: Binge Viewing, Sleep, and the Role of Pre-Sleep Arousal, Journal of Clinical Sleep Medicine, 2017.

[9] Forte et al.: Binge-Watching: Development and Validation of the Binge-Watching Addiction Questionnaire, 2021.