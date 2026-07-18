Poskupljuje Apple Music

Prvi put od 2022. godine Apple je povećao cijene svih svojih glazbenih paketa pretplate u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj

Iz Applea je službeno potvrđeno da njihova usluga glazbenog streaminga Apple Music poskupljuje za sve pretplatnike diljem svijeta. Promjene cijena donekle variraju po zemljama i paketima, ali će zahvatiti sve koji plaćaju tu uslugu, počevši već od ovoga tjedna. Prema službenoj izjavi iz kompanije, do poskupljenja dolazi zbog "povećanih troškova licenciranja glazbe".

Odmah po toj objavi novi je cjenik primijenjen i na hrvatskom tržištu. Do sada je individualni plan pretplate za jednog korisnika koštao 6,49 eura mjesečno, a po novome cijena mu je 6,99 eura. Poskupljenje je to, dakle, od pola eura odnosno 7,7%.

Kad je riječ o obiteljskoj pretplati, na koju se može "zakačiti" do pet korisnika, njezina je cijena skočila značajno više – s dosadašnjih 9,99 na čak 11,99 eura mjesečno. Povećanje je to cijene od dva eura, odnosno čak 20%, no kod nas to i dalje ostaje ispod cijene u većini europskih zemalja.

Studentska pretplata do sada je koštala 5,99 eura na mjesec, a po novome će za nju biti potrebno izdvojiti 6,99 eura. Sve pretplate dolaze s prva tri mjeseca besplatnog korištenja.

Paralelno s time, za dva dolara poskupljuju i obiteljski te premium paketi pretplate na objedinjene pakete Apple One, koji uz Apple Music uključuje usluge kao što su Apple TV, Apple Arcade, Apple News+ i Apple Fitness+ te iCloud+. Međutim, to poskupljenje zaobići će naše tržište budući da ta usluga kod nas ionako nije dostupna.